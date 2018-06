5 astuces pour augmenter votre potentiel sportif

Article commandité

Les ressources des sportifs proviennent à la fois de leur mental et de la bonne gestion de leurs capacités physiques. Comment les mettre en synergie et optimiser ainsi ses performances ? Voici quelques astuces pour y parvenir.

Développer sa concentration

La concentration est nécessaire à la mobilisation de l’énergie. Pour cela, il faut savoir contrôler les distractions externes, c’est-à-dire tout ce qui gravite autour de la performance sportive comme les personnes, les concurrents ou l’environnement. Mais aussi les distractions internes : les doutes, les inquiétudes, le stress inhibent vos capacités.

La méditation, la relaxation, la sophrologie sont autant de techniques efficaces pour mobiliser les pensées positives et transformer les obstacles en opportunités. En vous concentrant sur le moment présent, vous gèrerez mieux votre stress.

S’engager

La motivation est le moteur de l’action. En apprenant à vous fixer des objectifs de performance et non de résultats, vous pourrez vous convaincre mentalement de vos possibilités. Cela suppose une bonne confiance en soi. Apprenez à la cultiver.

Développer votre force musculaire

Les muscles permettent au corps et aux articulations de supporter une charge ou un effort important. S’entraîner dans une clinique de physiothérapie permet de mieux connaître non seulement sa typologie musculaire, mais aussi les techniques gestuelles. Celles-ci sont en effet plus importantes que la taille des muscles. Savoir mobiliser ses fessiers par une extension des hanches génère une plus grande force par exemple, ou exploiter le potentiel musculaire par une meilleure coordination lors d’un mouvement. Des professionnels sauront vous en apprendre bien plus.

Augmenter sa fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque est essentielle pour répondre à la demande d’énergie de manière optimale. L’entraînement doit donc varier l’intensité des exercices de manière à ajuster le flux sanguin. En restant toujours en intensité basse, votre corps est incapable de vous répondre lors de l’effort.

Les accélérations seront progressives pour augmenter la fréquence cardiaque sans violence et maintenue quelques minutes avant de redescendre doucement. Elles doivent être courtes et renouvelées plusieurs fois de suite pour une meilleure adaptation physiologique.

Adopter une routine sportive durable

L’assiduité est facteur de réussite. Pour éviter toute lassitude ou renoncement, planifiez votre entraînement et variez les exercices. En vous fixant des objectifs progressifs en durée et en intensité graduelle, vous serez davantage motivé pour en atteindre de nouveaux.

Le potentiel sportif est donc la combinaison de plusieurs facteurs qui, bien encadrée, décuplera vos performances.