Québec injecte de nouvelles sommes dans le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu

Afin de mettre à jour et de coordonner son plan directeur de l’eau et d’en suivre la mise en oeuvre, le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu s’est vu octroyer la somme additionnelle de 738 000,00 $ sur trois ans.

La députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois, se réjouit des moyens importants injectés dans le secteur de l'environnement dans le cadre du discours sur le budget 2018-2019, notamment pour soutenir la mission des organismes de bassins versants (OBV).

Avec la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, elle est d'avis que ces montants importants contribueront au développement durable de la région de la Montérégie.

« Comme toutes les régions du Québec, la région de la Montérégie doit pouvoir garantir la qualité et l'abondance de ses ressources en eau. Elle profitera donc des crédits importants consacrés à ses organismes de bassins versants en 2018-2019 et au cours des prochaines années. Nous savons qu'aujourd'hui, économie doit rimer avec environnement, et notre région compte bien participer à ce développement durable du Québec. Avec ce soutien budgétaire, je suis confiante que nous serons en mesure de relever les défis environnementaux qui se posent à nous », a tenu à souligner la députée.

Réalisés en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs régionaux et locaux, les plans directeurs de l'eau doivent fixer les priorités d'action pour répondre aux enjeux régionaux de l'eau. Ils devront aussi tenir compte de la future stratégie québécoise de l'eau qui sera dévoilée bientôt. Ils sont approuvés par le gouvernement.

40 OBV oeuvrent sur le territoire du Québec

En favorisant la gestion intégrée de l'eau, le gouvernement du Québec vise une concertation et une responsabilisation accrue des divers acteurs de l'eau et de la population à l'égard de cette richesse commune que représentent l'eau et les écosystèmes aquatiques. En ce sens, un soutien technique et financier est en place afin de soutenir les OBV.

Les OBV sont formés de représentants de tous les acteurs de l'eau d'un bassin versant tels que les municipalités régionales de comté (MRC), les municipalités, les usagers, les groupes environnementaux et les citoyens. Des représentants gouvernementaux y siègent, mais sans droit de vote. Leur mandat premier est d'élaborer un plan directeur de l'eau présentant un portrait et un diagnostic du bassin versant, les enjeux, les orientations et les objectifs à atteindre ainsi qu'un plan d'action. Fixant localement les priorités d'action pour répondre aux enjeux régionaux de l'eau, cette planification est désormais approuvée par le gouvernement.

Au total, le gouvernement a ajouté 30 M$ sur trois ans à son soutien à la mission du ROBVQ et à la mission des 40 OBV qu'il représente. Il a prévu en outre un budget de 1 M$ par année totalisant 5 M$ sur cinq ans pour la mise sur pied d'un programme qui lui permettra dès 2018-2019 de financer les actions découlant des plans directeurs de l'eau préparés par tous les OBV du Québec et, lorsqu'ils seront approuvés, des plans de gestion intégrée régionaux préparés par les tables de concertation régionale. Les paramètres de ce programme seront dévoilés au cours des prochains mois.