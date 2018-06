5 mauvaises habitudes à éviter quand vous êtes au gym

Article commandité

Pour vous tonifier avant l’été, ou bien garder un bon rythme, vous vous entraînez régulièrement au gym, sans coach sportif professionnel. Oui, mais voilà : près de 65% des adeptes du gym ont de mauvaises habitudes qui influencent leur séance d’entraînement. On vous dit tout !

S’entraîner en oubliant les principes essentiels

L’heure tourne et vous commencez le travail dans 45 minutes, ou bien retrouvez vos amis pour un souper peu après dans la soirée. Vous êtes donc un peu pressé : quel est votre réflexe ? Monter directement sur votre elliptique ou débuter la musculation.

Or, c’est un très mauvais réflexe. La première chose à faire en arrivant au gym, c’est bien de s’échauffer. Cela est tout simple : sautiller sur place, faire quelques pompes, peu importe. Le tout est que vos muscles soient chauffés lorsque vous allez commencer à travailler.

Le risque, en passant à côté de cette étape, est de vous froisser un muscle, et de perdre tout le bénéfice de votre entraînement. Même chose à l’issue de votre séance : il faut vous étirer ! Cela peut prendre 3 à 5 minutes supplémentaires, mais cela vous évite :

De pénibles courbatures

Des blessures lorsque vos muscles redeviennent froids

Un manque de motivation, qui peut s’en suivre

Partir au gym sans objectifs

Certains sportifs pensent pouvoir aller au gym et maigrir en quelques semaines. Ils pensent qu’une activité physique, en parallèle d’un jeûne, peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. C’est la plus grosse erreur à commettre : pour travailler, votre organisme a besoin d’énergie. Il la puise dans :

Un bon sommeil

Une bonne hydratation quotidienne (intensifiée durant la séance)

De bonnes graisses absorbées grâce à une alimentation équilibrée

L’idéal est donc d’aller au gym avec un programme spécifique, de musculation, de CrossFit ou de cardio. Vous pouvez aussi créer votre propre programme de remise en forme selon vos objectifs, qu’il s’agisse de perte de poids, de tonification du corps ou de bien-être.

Ne cibler qu’une partie du corps

Vous voulez perdre du ventre et avez décidé de vous acharner sur cette machine d’abdos pour atteindre votre objectif ? Grossière erreur. Une bonne séance d’entraînement repose sur la diversité, la pluralité des exercices. Il est préférable de n’entraîner votre buste que 20 min 4 fois par semaine, plutôt que de passer l’équivalent d’une heure à le travailler.

Pour que votre temps passé au gym soit efficace, il faut aussi briser votre routine : en faisant tous les jours le même exercice, votre corps s’adapte et il entre dans une phase de stabilisation, où l’effort n’a plus d’impact. Le crédo, c’est donc de sortir en permanence de sa zone de confort.

Utiliser une machine sans la connaître

Il n’y a rien de plus dangereux pour votre corps qu’un usage non initié d’une machine d’entraînement. Si la plupart des machines sont souvent accompagnées d’écriteaux ou de notices d’utilisation, préférez demander de l’aide à un coach avant d’utiliser une machine que vous ne connaissez pas. Vous éviterez alors les blessures.

L’autre erreur à ne pas commettre, c’est de penser pouvoir utiliser la machine rien qu’en observant les autres personnes : la posture ou la position des parties du corps nécessitent un apprentissage, même de quelques minutes. À défaut, vous risqueriez de passer à côté de quelque chose, de soulever une charge trop lourde et, à terme, de vous blesser.

Voir tout de suite trop grand

Il est important, pour se motiver à aller au gym chaque semaine, de penser à ses objectifs. Pour certains, c’est de ressembler à un acteur, pour d’autres, c’est de rencontrer d’autres passionnés. Mais l’une des erreurs les plus fréquentes, c’est de croire que l’on peut aller vite en besogne et atteindre son objectif rapidement.

Or, aller au gym n’est pas une formule miraculeuse : ce n’est qu’en combinant cela avec un mode de vie sain que vous obtiendrez des résultats durables. De plus, si vous reprenez l’entraînement, il faut y aller par palier, et ne pas croire que vous pouvez endurer un travail complet dès le début :

Lors des premières séances, allez-y doucement et voyez comment se sentent vos muscles après

Augmentez progressivement vos séries

Prenez bien le temps de vous étirer et vous échauffer

Participer à des cours collectifs au gym peut aider à maintenir le cap !

Pour maximiser les résultats d’une séance au gym, il faut éviter certaines erreurs, et celles-ci sont les plus courantes. En les prenant en compte, vous pourrez vous améliorer et obtenir de bons résultats. Mais rappelez-vous : les coachs sont là pour vous motiver et vous booster en permanence, alors n’hésitez pas à avoir recours à leurs conseils !