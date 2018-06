Construire une maison ou investir dans l'ancien : comment se décider?

Article commandité

Sa maison : on en rêve tous, et on a déjà imaginé à quoi elle ressemblerait dans la vie réelle. Pour autant, construire une maison est un investissement à la fois personnel et financier. Investir dans l’ancien apparaît pour beaucoup comme une solution économique, qui n’est pas dépourvue de charme. Mais comment faire son choix ? Voici quelques réponses dans cet article !

Construire sa maison, un rêve pour beaucoup

Le principal avantage d’une maison construite selon vos envies, c’est qu’elle est unique. En dehors du terrain et des matériaux à acheter (sans compter la prestation de l’architecte), on peut dire qu’il s’agit d’un sacré investissement, et qu’il faut posséder une bonne cote de crédit pour obtenir un prêt à taux intéressant.

Par ailleurs, les étapes de la construction d'une maison individuelle permettent un suivi pas à pas, avec des possibilités de modification : vous voulez une salle de bain tendance 2018, un salon des plus accueillants ou bien une mezzanine sous les combles ? Vous pouvez tout penser à l’avance, et le mettre en pratique et fur et à mesure des travaux.

Faire construire, c’est aussi doter sa maison des meilleurs équipements à différents niveaux :

En matière de consommation énergétique, ce qui est une source bénéfique pour l’avenir (privilégier du chauffage au sol, installer des panneaux solaires)

En matière de décoration, en privilégiant des matériaux durables et esthétiques (plancher flottant ou en béton ciré)

En matière d’équipements complémentaires, comme une véranda, une piscine ou une terrasse aménagée

En somme, construire une maison vous reviendra en moyenne entre 1,100$ et 2,200$ le mètre carré.

Investir dans l’ancien, la solution économique

C’est ce que l’on pense à première vue : que la maison soit vieille de 5 ou 30 ans, la première question à vous poser est de savoir où sont les vices cachés. En effet, si une maison ancienne peut constituer une bonne affaire, elle peut aussi se révéler être un cauchemar, comme le sont parfois les maisons vendues sans garantie légale.

Ce qui freine souvent les acquéreurs à l’achat, ce sont aussi les murs en eux-mêmes : en effet, on imagine qu’il n’est plus possible de personnaliser un intérieur. Pourtant, il n’est pas difficile d’agrandir un salon en abattant la cloison avec la cuisine ni de faire construire une chambre supplémentaire à la place du grenier.

Côté décoration, il n’est pas difficile de faire quelques travaux de rénovation, sans rien toucher à la charpente. En définitive, investir dans une maison ancienne semble plus économique, à condition que les frais à prévoir ne soient pas conséquents.

Faire son choix : construction ou investissement ?

Pour prendre votre décision, vous devez prendre en compte différents critères :

Le lieu de résidence que vous envisagez : vivre en périphérie n’est pas la même chose qu’en centre-ville

Le type de voisinage que vous recherchez

Le budget dont vous disposez (prêt y compris)

Le temps que vous êtes prêt à consacrer à ce projet

Par exemple, si vous êtes un jeune couple, il est peu probable que vous obteniez l’ensemble du prêt nécessaire à la construction d’une maison. Investir dans de l’ancien peut donc être une manière d’accéder à la propriété, pour ensuite mûrir votre projet avec le temps. À l’inverse, il sera plus aisé d’obtenir une préapprobation hypothécaire pour un investissement plutôt que pour un achat.

Les taxes sont différentes d’une ville à l’autre et dépendent aussi de votre situation personnelle et professionnelle. Ce sont des critères facilement vérifiables par vous-même, ou bien via votre agent immobilier (à condition de le payer pour cela).

Enfin, la construction d’une maison nécessite plus d’attente qu’un investissement direct, où il est possible d’emménager rapidement dans le bien en question.

Pour déterminer s’il est préférable d’acheter ou de construire votre maison, la réponse est assez évidente : tout dépend de vos envies. S’il s’agit d’un projet unique, qui vous tient à cœur, de nombreux outils vous aideront à le mettre en œuvre. Sinon, cela n’est que partie remise !