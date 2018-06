3 stratégies pour augmenter votre trafic sur internet

Article commandité

Le trafic est la base de la stratégie Inbound Marketing dont l’objectif est d’attirer du public sur un site internet. Mais attirer ne suffit pas, il faut aussi convertir les visites en achats et fidéliser les clients. Quelles sont donc les meilleures techniques de marketing pour y parvenir ?

Être bien référencé

Le web est une immense toile sur laquelle il faut vous trouver. Le référencement de votre site au moyen de mots clés, le SEO, consiste à se mettre à la place du client lorsqu’il effectue une requête dans un moteur de recherche. Une liste de mots clés les plus utilisés pour trouver vos produits ou vos services sera établie. Vous choisirez ensuite ceux qui vous permettront de mieux vous positionner dans la liste de résultats, mais aussi par rapport à vos concurrents.

Réaliser une vidéo avec une société de production audiovisuelle à Montréal est un excellent outil pour optimiser votre référencement si son contenu est efficace. Il a un impact réel sur le taux de conversion des visites en commandes dans la mesure où il exploite un support à la fois innovant et pédagogique. Les internautes sont très sensibles à la qualité des contenus. Il permet donc de se démarquer aussi de la concurrence.

Créer un blogue d’entreprise

La création d’un blogue d’entreprise, optimisé avec les mots clés bien sûr, permet de communiquer sur des sujets qui intéressent votre clientèle. Les sujets d’articles doivent donc être orientés sur ses attentes. Un blogue d’entreprise vous donne de la crédibilité dans le sens où il est pédagogique. Il apporte aussi de la visibilité. Des liens vers votre site sont indispensables.

Être présent sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des médias très populaires. Ils sont intéressants pour apprendre à connaître les attentes de votre clientèle, ses opinions sur vos produits, votre e-réputation. Pour réussir, il faut mettre au point une stratégie éditoriale et s’y tenir. L’avantage des réseaux sociaux sur le blogue est que vous pourrez recycler vos messages plusieurs fois en publiant soit un extrait, soit un résumé, soit en précisant que l’article avait beaucoup plu. En revanche, il faut éviter de publier le même message sur tous les réseaux sociaux, son caractère marketing serait vite décelé et vous obtiendrez l’effet inverse à celui souhaité. Sur Facebook par exemple, il est possible de publier des vidéos, exploitez cette possibilité.

Diversifier les moyens de toucher sa cible est la clé de la réussite.