Les éléments qui peuvent réduire le montant de votre préapprobation hypothécaire

La préapprobation hypothécaire n’est qu’une première étape vers l’acquisition de propriété : en général, elle est indispensable pour la signature du contrat. Si elle ne l’est pas, elle devient vite un élément favorisant. Pour en savoir plus sur l'importance de la préapprobation hypothécaire, lisez notre article !

La préapprobation hypothécaire, un rôle important

Dans 99% des cas, les futurs propriétaires d’une maison n’avancent pas la totalité du montant de l’achat, mais bénéficient d’un prêt immobilier, que l’on appelle aussi prêt hypothécaire. Au Québec, la législation n’impose aucunement que ce prêt soit conclu avant la vente.

En revanche, obtenir une préapprobation hypothécaire est avantageux, à la fois pour le vendeur et l’acheteur (vous) :

Pour le vendeur, c’est un signe que les choses sont en règle (puisqu’elles ont été vérifiées)

Pour l’acheteur, c’est un moyen de négocier plus facilement et d’avoir une idée de son pouvoir d’achat

Bien que son rôle semble important, elle n’est absolument pas obligatoire. En revanche, elle est calculée selon des critères très précis et certains peuvent constituer un frein pour l’augmentation de son montant.

Réduire son montant : chose impossible ?

Si la préapprobation hypothécaire ne vaut pas obtention du prêt (du moins, pas encore), elle reste elle aussi soumise à de nombreux critères. Dans certains cas, des éléments peuvent même réduire le montant de votre préapprobation, c’est-à-dire du montant du prêt qui vous serait accordé par la suite.

En général, ce sont des facteurs :

Économiques, relatifs à votre passé

Matériels, les biens que vous possédez déjà

Financiers, par rapport à vos habitudes de crédit

Des impayés, des mises en demeure ou de multiples crédits peuvent influencer négativement l’obtention d’une préapprobation hypothécaire, ou bien son montant. Pour rappel, les institutions financières fondent leur avis sur :

Votre cote de crédit

Votre mise de fonds initiale

Votre ratio d’endettement

Quelques documentations supplémentaires (identité, actifs)

Des options de remboursement que vous choisissez

La préapprobation apparaît comme une étape difficile pour beaucoup de futurs propriétaires : il est conseillé de négocier les taux, pour que le remboursement de l’hypothèque soit plus rapide. Mais comment faire pour empêcher que le montant de la préapprobation hypothécaire soit réduit ?

Des conseils simples à mettre en œuvre

Puisqu’il n’est pas possible d’effacer votre passé financier, l’idéal peut être de faire appel à un courtier, pour qu’il agisse sur votre présent. Ce dernier connaît toutes les astuces, de même que les règlements des institutions financières.

Rappelez-vous également que votre préapprobation n’est valable que jusqu’à 160 jours après sa validation. Cela signifie que, si entre temps, vous n’avez toujours pas trouvé de maison à votre goût, il faudra renégocier les taux et la procédure sera de nouveau enclenchée.

Pour éviter ces désagréments, il est conseillé de magasiner son taux auprès de différentes institutions, pour permettre des comparatifs. C’est donc là que le rôle du courtier hypothécaire est important : il connaît votre situation, il connaît les attentes des institutions, il pourra donc facilement vous offrir une situation des plus convenables.

Votre préapprobation hypothécaire, une fois approuvée, vous permet d’orienter vos recherches en fonction du plafond qui vous a été fixé. N’hésitez pas à communiquer cette information de manière personnelle à votre agent immobilier, pour trouver plus rapidement.

La préapprobation hypothécaire vous permet d’avoir une idée précise de votre situation financière et de vos possibilités d’investissement. Mais son montant peut être réduit face à certaines difficultés économiques, matérielles ou financières. La stabilité est souvent un critère d’obtention de la préapprobation, de même que de l’augmentation (ou non) de son montant. Plus vous aurez une situation stable, plus cette dernière vous sera favorable.