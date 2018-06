5 façons de garder sa motivation intacte au travail malgré le stress

Article commandité

Que ce soit au travail ou au gym, vous avez peut-être déjà ressenti cette perte de motivation qui pointe le bout de son nez : perte d’efficacité, remise en cause de vos objectifs… Bref, ça n’est jamais bon pour votre productivité. Mais au travail, comment garder sa motivation intacte malgré le stress ? On vous donne quelques astuces.

Préférez des objectifs réalistes et réalisables

Souvent, travailler au sein d’une entreprise, d’autant plus lorsque l’on y a des responsabilités, c’est très prenant. À tel point que le stress est permanent : nouveaux clients, relations à entretenir, rapports annuels à préparer… L’accumulation du travail à faire, combiné avec un peu de fatigue, peut vite mener à des situations stressantes.

C’est pourquoi il est important de vous définir des objectifs réalistes et réalisables, de plusieurs manières :

Réalistes signifie par rapport à votre profession

Réalisables par rapport à votre capacité personnelle, en tant qu’employé

Ainsi, il faut trouver le juste milieu entre les objectifs inatteignables (et trop généraux) écrits au moment de l’embauche, et les objectifs qui relèvent du quotidien. De cette manière, vous pourrez garder votre motivation en tout temps, même face au stress : votre réussite imminente sera plus forte que tout !

Discutez et échangez avec vos collègues

Une bonne discussion n’a jamais fait de mal à personne : que ce soit pour se plaindre de son dernier échange avec son boss, de ses derniers chiffres inquiétants, ou demander conseil sur sa dernière stratégie marketing, il est important de vous entourer pour vous sentir bien, et garder votre motivation intacte.

Ces petits moments d’échange, entièrement professionnels, peuvent avoir lieu à divers moments :

Après une réunion d’équipe, pour éclaircir un point d’intervention

Durant la pause du midi, pour évoquer un sujet plus important

Lors d’un rendez-vous professionnel prévu à l’avance, pour discuter boulot

En échangeant, vous allez parler de vos peurs, de vos réussites et de vos échecs avec des employés qui vivent la même situation que vous. En sachant bien vous entourer, vous résisterez mieux au stress, de même que votre motivation.

Ayez un bon équilibre dans votre vie

De plus en plus de compagnies mettent en place un système de « life balance », qui correspond à une vision bien partagée des choses. D’un côté, c’est promouvoir un investissement professionnel sans équivalent, de l’autre, c’est offrir des avantages pour la vie personnelle (avec sa famille, pratique sportive, bien-être et relaxation).

Un employé qui travaille bien, c’est un employé heureux, et donc un employé motivé, d’où l’importance de la conciliation travail et vie personnelle : heureux chez soi, heureux au travail, et inversement. Ce cycle positif est bénéfique pour l’ensemble des employés.

Fixez-vous des échéances de progression

Gardez la motivation, c’est comme aller au gym : il faut savoir pourquoi ! Au travail, c’est la même chose : vous avez vos objectifs, certes, mais vos journées ne sont pas dédiées à l’accomplissement de ces derniers. Il y a des étapes, des moments clés, des creux, des battements… Tout un tas de moments au cours desquels vous pouvez perdre votre motivation.

Mais cela n’arrivera pas avec un planning de progression. Ce tableau de bord, qui vous accompagne au quotidien, permet de déterminer des objectifs à la journée, à la semaine, au mois et à l’année. Avec une bonne traçabilité, vous gardez tous les moments importants de votre progression. C’est l’idéal lorsque vous n’avez plus trop le moral : continuez à vous investir, en vue de réaliser tel ou tel objectif.

En un mot : valorisez-vous !

Enfin, le plus important pour garder sa motivation intacte au travail, c’est d’aimer ce que vous faites. Vous serez toujours plus motivé(e) à réaliser un projet pour lequel vous vous sentez concerné, que pour un travail obtenu à l’arraché.

De plus, le stress n’est qu’une réaction physique et physiologique, souvent signe que vous prenez à cœur. Apprenez donc à distinguer le stress positif (celui qui, malgré tout, vous motive), et le stress négatif (émotions, difficultés), qui vous freinera sur la route du succès. Pensez positif, et gardez confiance !

N’ayez pas de doutes sur vos compétences et avancez petit à petit. L’environnement de travail doit aussi vous sembler accueillant, sous peine de perdre votre motivation au quotidien. Un bon esprit d’entreprise, quelques bonnes résolutions, et vous pourrez facilement garder votre motivation face à n’importe quelle montée de stress !