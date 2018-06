Les tendances déco d'une salle de bains moderne en 2018

Article commandité

L’année 2018 se place sous le signe de la modernité et du minimaliste, surtout en matière de décoration de salle de bains. Comment faire de cet espace de vie un endroit à la fois tendance et agréable ? Voici nos quelques conseils !

Bien-être et praticité : l’essence d’une salle de bains

La salle de bains est un lieu de vie incontournable : on y passe beaucoup de temps, on aime y prendre soin de soi. C’est pourquoi il est important de mettre l’accent sur le bien-être, et sur un ressenti positif. Pour cela, plusieurs éléments peuvent participer à une bonne atmosphère :

La taille et l’aménagement de la pièce

Les matériaux et les couleurs utilisés

Le type de décoration choisie

Ainsi, privilégier le « pratique » est tout ce qu’il y a de plus tendance en 2018. Cela permet de rendre votre salle de bains ergonomique, en installant une baignoire-douche par exemple. De même, les toilettes suspendues sont plus faciles à nettoyer, et font partie des achats incontournables en 2018.

Mais votre salle de bains, c’est aussi un lieu auquel il faut prêter attention :

En termes de ventilation et d’aération, pour éviter les traces d’humidité et les mauvaises odeurs

En termes de rangements, puisqu’il faut que la pièce soit assez grande pour accueillir tous les équipements nécessaires

En termes de décoration, qui peut facilement être économique ou avoir un bon impact sur la pièce

Alors, comment lier pratique et tendance ? Voici quelques pistes !

Une décoration moderne : quelles tendances ?

S’il est difficile d’envisager d’abattre une cloison pour agrandir votre salle de bains, c’est sans doute une idée qui vous a déjà traversé l’esprit. Cela tombe bien, parce que l’année 2018 prône le minimalisme comme étant la décoration la plus tendance pour une salle de bains. Minimalisme, mais aussi « zen attitude », ou ambiance contemporaine.

Si vous avez la possibilité de faire quelques petits travaux dans votre maison, troquez votre habituel carrelage contre des matériaux naturels, comme :

Un plancher stratifié ou un plancher flottant

Un mélange de pierre et de bois (jouez sur les contrastes pour adopter un look moderne ou nature)

Des revêtements classiques et temporels, comme la peinture aux murs : du blanc, du gris clair, avec une touche de rouge, et le tour est joué

Ce sont là des manières simples et économiques de redonner une touche décorative à votre salle de bains. On pourrait vous donner d'autres conseils pour refaire votre salle de bain sans vous ruiner, comme celui de changer la robinetterie ou de réorganiser les armoires.

Mais il y a mieux que cela : les tendances décoratives d’une telle pièce. En 2018, on met l’accent sur un mélange pertinent et osé des motifs. Superposez par exemple un miroir trompe l’œil, avec une peinture en relief (sous forme de losanges), et un parquet en lattes apparentes. Effet tendance garanti !

De plus, un mélange de couleurs neutres et de couleurs rares peut donner son petit effet, pour seulement quelques dollars de peinture : corail et vert citron, jaune melon et bleu roi, ce sont là des combinaisons à retenir pour 2018.

Enfin, si vous pouvez faire quelques investissements supplémentaires, quelques éléments de décoration viendront donner une personnalité unique à votre pièce :

Une baignoire en îlot, qui trône au milieu de votre salle de bain (pourquoi pas, sur un piédestal en bois)

Des vasques en céramique noire, qui contrastent avec le reste de la pièce

Un sèche-serviette industriel, fait avec des tuyaux en cuivre

Sans oublier l’importance des plantes vertes pour égayer un intérieur. Elles vous permettront aussi de jouer sur les effets d’optique, pour avoir la sensation d’une salle de bains plus grande !

Minimalisme n’est pas synonyme d’absence de couleurs. Si le combo gris – blanc – noir est un classique qui fonctionne encore très bien en 2018 (grâce à des matières froides comme le marbre), l’ambiance est aussi à la personnalisation, par petites touches. Que vous préfériez une douche à l’italienne encastrée, un plancher recouvert de béton ciré ou une niche secrète sous votre baignoire, faites de votre salle de bains un endroit où l’on s’y sent bien, comme chez soi !