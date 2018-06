Une alimentation saine ET à moindre coût : c'est possible !

Article commandité

Que vous soyez mère d’une famille nombreuse ou simple ambassadeur d’un mode de vie plus sain, vous recherchez peut-être des conseils pour optimiser votre budget alimentation, sans pour autant faire l’impasse sur la qualité ou l’origine des produits. Si c’est le cas, alors, lisez cet article !

Congelez vos aliments

Cela peut sembler évident, mais saviez-vous que 99% des aliments se mettent au frigo ? Plus d’excuse pour jeter le panier de fruits et légumes à moitié périmé ni le dernier morceau de viande servi au dîner la dernière fois.

L’avantage de la congélation est multiple :

L’ensemble des nutriments présents dans vos aliments sont conservés

Aucune bactérie ou contamination possible, vos aliments sont protégés

Ils sont utilisables à tout moment

Vous pouvez alors improviser une soupe ou un pot-au-feu, un repas avec du pain ou encore, des brochettes maison. Cela vous permet d’éviter les restes ou les déchets et donc, cela fait des économies !

En termes d’économies, cela représente entre 400$ et 1,000$ annuels !

Ciblez votre consommation grâce à des aliments peu chers

Autre moyen de garder une alimentation saine sans vous ruiner, c’est d’opter pour des aliments passe-partout, en complément. Ils doivent être utilisés au sein des mêmes repas, à doses variables. Ce sont par exemple :

Le riz brun, aux vertus nutritionnelles plus intéressantes que le riz blanc

Les œufs, qui remplacent facilement une pièce de viande

La patate douce, un dérivé plus cher à l’achat, mais avec plus de possibilités que les pommes de terre classiques

Les fruits, que l’on trouve à des prix dérisoires au marché

Faites votre petite liste de courses pour cibler plus facilement les rayons et les aliments qui permettent de faire des repas sains, sans trop payer.

En faisant quelques concessions sur vos courses, vous pouvez facilement gagner jusqu’à 30$ par semaine.

Créez des plannings de repas

Pour cela, il est encore mieux de préparer des plannings de repas. Tout comme le programme de remise en forme, il comprend plusieurs niveaux :

Les jours de la semaine

Les repas envisagés

Le contenu des repas et les ingrédients nécessaires

Cela vous aide à créer votre liste hebdomadaire de courses, mais aussi de suivre votre alimentation. Si vous avez par exemple des restrictions alimentaires (dues à des maladies cardio-vasculaires ou du diabète par exemple), cela peut aussi constituer un journal de bord.

Si vous cherchez à perdre du poids, le planning alimentaire est un bon moyen de suivre votre alimentation, sans vous ruiner ! Comptez les calories, mais aussi les dollars à la sortie du supermarché.

En général, un tel planning peut vous permettre de gagner entre 40$ et 60$ par semaine.

Adoptez des réflexes pour votre santé

Consommer mieux, cela n’est pas synonyme de prix augmentés, bien au contraire. Il existe des dispositifs pour consommer correctement, à prix intéressants :

Allez directement chez les marchands et évitez les intermédiaires (comme les grandes surfaces ou les revendeurs du marché)

Essayez d’aller au plus près de la production : beaucoup de collectifs organisent des rencontres ou des ventes spéciales

Dénichez les bonnes affaires en choisissant des produits de fin de stock, des produits abîmés, mais consommables, que vous pouvez ensuite congeler

Vous pouvez aussi choisir de préparer vos repas à l’avance, pour maîtriser à la fois votre alimentation et votre budget. Comptez entre 50$ et 100$ par personne, par semaine, pour des repas nutritionnels complets.

Il n’est pas difficile de concilier alimentation saine et à moindre coût, loin de là : il suffit d’adopter quelques astuces au quotidien, de changer vos habitudes ainsi que votre mode de pensée. Rapidement, vous verrez des économies s’accumuler et votre santé s’améliorer : quoi de plus satisfaisant !