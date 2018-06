Trouver un emploi dans le monde du divertissement : par où commencer ?

Article commandité

Le monde du divertissement est une sphère bien complexe à intégrer : la concurrence est rude, les métiers à la fois diversifiés et très spécifiques, ce qui fait qu’on ne sait pas toujours par où commencer. Voici quelques pistes pour débuter vos recherches, en commençant par exemple par un emploi saisonnier !

Le monde du divertissement : comment choisir sa voie ?

Le divertissement… Voilà un terme bien difficile à cerner et à définir. Est-ce que cela désigne ce qui vous divertit ? Vous-même ou un public ? En général, on compte parmi ce domaine les secteurs d’activité suivants :

L’ensemble des métiers relatifs aux parcs d’attractions et autres jeux (tourisme, loisirs)

L’ensemble des métiers relatifs à la production, la conception et la mise en œuvre de programmes de divertissement télévisés (audiovisuel)

L’ensemble des métiers connexes concernant les troupes de chanteurs, les humoristes…

Parler du « monde du divertissement », c’est donc désigner une réalité multiple. Avant de pouvoir intégrer cette sphère, il faut vous donner quelques objectifs : quel métier souhaitez-vous exercer et surtout, quelles sont vos compétences ?

Ces métiers sont réellement nombreux, comme :

Les métiers d’accueil et de service : hôte/hôtesse, animateur

Les métiers de représentation : acteur, humoriste, comédien, chanteur

Les métiers de conception : rédacteur, producteur, dessinateur

Vous le voyez, l’éventail est large. Comment réussir à se faire une idée précise avant d’intégrer le monde du divertissement ?

Débuter par un travail saisonnier

Vous voulez faire rire les gens ? Avoir des étoiles plein les yeux en travaillant dans un univers de dessins animés ? Si cela est votre rêve, il faut vous en donner les moyens ! Pour cela, rien de tel que de débuter par l’obtention d’un travail saisonnier.

Lorsque vous savez (plus ou moins) dans quelle branche vous spécialiser, cherchez à vous former au plus vite. Ces premières expériences seront rarement satisfaisantes : vous allez faire le travail « ingrat », être plus à l’écoute qu’en action, mais ce n’est pas grave. Voyez cette opportunité comme un moyen de gagner de l’argent, tout en découvrant le milieu qui vous attire.

Parmi les postes saisonniers très recherchés (chaque année), on retrouve :

Des métiers du spectacle : monteur, photographe

Des métiers du service : hôte/hôtesse pour des évènements, l’accueil en salle

Des métiers créatifs : dessinateur, nègre

Nous avons aussi d'autres idées de travail saisonnier pour un revenu complémentaire : pigiste (pour des scénarios, des scripts), influenceur (utilisez vos réseaux sociaux pour devenir un/une ambassadeur/rice de marque) ou encore, cascadeur !

Mettre en place votre projet

Le milieu du divertissement fonctionne énormément avec le bouche-à-oreille : beaucoup travaillent en freelance ou sur des contrats courts, ce qui fait que les places sont chères. Autant le savoir avant de débuter !

Voici quelques conseils progressifs à mettre en place :

Ayez un bon réseau social professionnel (LinkedIn), mis à jour, avec votre portfolio

Soyez proactif, en envoyant régulièrement des candidatures à l’entreprise de vos rêves

Soignez vos relations : collègues, maquilleurs, producteurs, tout le monde peut avoir un jour l’opportunité de vous recommander (ou non)

Suivez la formation adaptée : il existe beaucoup de diplômes préparant spécifiquement à une branche du divertissement, ils sont indispensables pour intégrer ce milieu (que serait un créateur d’effets spéciaux sans un diplôme d’informaticien-graphiste ?)

Mettez vos atouts en valeur : soyez toujours disponible et positif, pour laisser une bonne image aux gens

Et voilà, le tour est joué ! En peu de temps, vous aurez intégré ce monde très compétitif et parfois fermé du divertissement. Rappelez-vous qu’une fois embauché, il est rare que la compétition s’arrête ici : il faudra continuer à vous battre, en appliquant ces différents conseils.

Si le projet d’intégrer le monde du divertissement vous tient à cœur, vous n’avez plus qu’à suivre ces quelques conseils pour vous lancer ! Études, formations, emploi saisonnier : mettez tous les atouts de votre côté pour réussir.