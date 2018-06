6 méfaits du soleil pour la peau

Article commandité

Si le soleil est bénéfique pour notre santé, son apport en vitamine D est essentiel, il est dangereux pour la peau. À forte dose, il provoque des lésions cutanées et le vieillissement prématuré. En cause ? Les UV. Comment s’en protéger ?

Les rayons du soleil sont composés d’infrarouges, d’ultra-violets, de rayons X et Gamma. La longueur des ondes et la quantité d’énergie qu’ils produisent sont donc différentes. Plus ils sont énergétiques et plus leurs effets sont nocifs. C’est le cas des rayons X et gamma. Leurs conséquences sur la peau sont donc loin d’être bénéfiques si l’exposition n’est pas protégée.

1) Le cancer de la peau

Notre patrimoine génétique fait que nous réagissons différemment au soleil. Les peaux claires sont beaucoup plus réceptives aux coups de soleil. Elles subissent de trop fortes doses d’UV. Ceux-ci provoquent alors des brûlures. La peau est rouge, elle est douloureuse. Puis elle pèle, ce qui signifie qu’un grand nombre de cellules sont détruites. Si les coups de soleil sont répétés depuis l’enfance, le risque de cancer de la peau est réel. Le trop-plein de soleil est également la cause d’allergies.

2) Le vieillissement prématuré

Si le bronzage nous protège des coups de soleil, il n’en reste pas moins une agression de la peau. À force, elle perd de sa souplesse du fait de la modification du collagène. Des rides apparaissent et finissent par se creuser à terme.

3) La déshydratation

Le soleil dessèche la peau. Elle tiraille. Des microkystes peuvent apparaître. Aux endroits où la peau est très fine, il peut aussi provoquer des lésions aux petits vaisseaux sanguins. C’est ce que l’on appelle la couperose.

4) Des taches brunes

Les UV conjugués aux médicaments anti-inflammatoires rendent la peau plus photosensible. La peau réagit en brunissant par endroit.

5) Un risque pour les grains de beauté

Les grains de beauté peuvent se modifier sous le soleil. Il faut les faire contrôler régulièrement par un médecin.

6) L’herpès solaire

L’herpès solaire se manifeste par des petits boutons de fièvre.

La protection est donc essentielle. En plus, du chapeau et des lunettes indispensables pour le visage et les yeux, il faut utiliser une crème solaire et des soins hydratants et réparateurs. N'oubliez pas le contour des yeux où la peau est plus fragile et le baume à lèvres.

Ne vous exposez pas longtemps et évitez les heures où le soleil est au zénith.