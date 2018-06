3 raisons de faire appel à un coach d’entreprise

Article commandité

Individuel ou en groupe, le coaching d’entreprise a aujourd’hui pris une place prépondérante dans le développement des entreprises confrontées à une concurrence et à des changements (stratégiques, technologiques, etc.) de plus en plus forts en challenges. Comment se faire accompagner efficacement dans cette nouvelle économie ?

1) Un accompagnement gagnant dans un environnement concurrentiel

Un coach doit être un personnage inspirant pour apporter une expertise valorisante. Il ne se contente pas de faire partager une expérience, car le coach est avant tout un accompagnant, un partenaire dont les résultats doivent être mesurés.

Son intervention a pour but de recharger les batteries. Le coaching en entreprise permet notamment de :

Débloquer des situations

Valoriser certaines compétences

Faire évoluer des faiblesses

Faire découvrir le bonheur d’utiliser de nouveaux outils

Que ce soit au niveau personnel ou dans des domaines spécifiques d’affaires, le coaching en entreprise s’est rapidement imposé comme une ressource payante. Et ce n’est pas que dans la vente qu’un coaching efficace porte ses fruits.

2) Les multiples rôles du coach en entreprise : une vision à 360 °

La Fédération Internationale des Coaches du Québec (FICQ) dénombrait plus de 600 coaches en entreprise membres de l’ICF (International Coach Federation) en 2016. Certains se concentrent sur les dirigeants, d’autres sur les individus, d’autres encore sur les processus d’affaires.

Le coach d’entreprise possède donc souvent de multiples casquettes et a suivi plusieurs modules de formation spécifiques à ce métier en plein essor. Le coaching de carrière est par exemple d’une aide précieuse en situation d’évolution vers un poste à hautes responsabilités. Le coaching d’affaires aidera plus spécifiquement l’entreprise à se doter d’une « super » vision à 360 °.

3) Du coaching d’affaires ciblé comptabilité

Parmi les différents angles possibles dans le coaching d’affaires, il en est un prisé des entreprises confrontées à des tenues de livres complexes ou à des montages financiers enchevêtrés. Il peut aussi s’adresser aux travailleurs autonomes un peu perdus dans les chiffres et les obligations.

Les avantages de s’entourer de l’expertise d’un comptable à Montréal sont très nombreux. Un coaching en comptabilité d’entreprise offrira :

Une analyse des besoins

La détermination des objectifs

L’établissement d’un plan d’action

Des formations spécifiques

Le développement d’outils, de méthodes de travail et d’analyses

Un suivi continu

Le contrôle des résultats

Notez que ce dernier point est essentiel dans le choix d’un coaching. Sans résultat probant, l’opération est vaine. Ce n’est pas une garantie, c’est un prérequis dans le coaching en entreprise.