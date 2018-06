6 traitements naturels de l’insomnie

Article commandité

La qualité et la quantité de sommeil conditionnent notre forme physique et mentale. Ne pas bien dormir a des conséquences sur notre organisme. À terme, les troubles du sommeil affectent notre humeur, notre vigilance au travail, d’où les accidents parfois, et notre énergie. D’où viennent-ils et comment les traiter ?

L’insomnie peut être ponctuelle ou passagère, mais aussi chronique. On ne la considère pas comme une maladie, mais plutôt comme un symptôme. L’insomnie annonce en général un autre trouble, il alerte sur autre chose. C’est pourquoi il vaut toujours mieux consulter un médecin en cas de troubles du sommeil.

1) Lutter contre les facteurs environnementaux

Certains facteurs environnementaux ont un impact sur l’endormissement ou la qualité du sommeil tout au long de la nuit parce qu’ils stimulent l’activité de notre cerveau au lieu de nous détendre. Il faudrait donc éviter :

L’ordinateur le soir avant de se coucher,

La luminosité,

La pratique d’une activité sportive en fin de journée,

Une température de la pièce au-dessus de 19°C,

Les siestes trop longues dans la journée.

2) Diminuer le stress

Les facteurs psychologiques sont une source d’anxiété responsable des troubles du sommeil. Prenez un bain pour vous détendre, pas trop chaud, pratiquez le yoga, lisez, écoutez de la musique relaxante avant de vous coucher ou toute autre activité qui favorise la relaxation.

3) S’imposer des horaires réguliers

L’objectif est de régler votre horloge biologique. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure. Adoptez une bonne literie : il est possible de configurer votre futur lit dans un magasin de matelas pour optimiser la qualité de votre sommeil. N’oubliez pas de dormir dans le noir.

4) Prendre des plantes

Les infusions sont parfaites pour vous détendre avant de vous coucher.

La valériane est parfaite si vous êtes de nature nerveuse,

La ballotte lutte contre l’anxiété,

La passiflore est idéale pour le stress ;

Le houblon et la valériane en mélange combattent l’insomnie due aux troubles hormonaux à la ménopause,

Le tilleul est efficace contre les troubles du sommeil.

5) Suivre un traitement homéopathique

La Passiflora 9 CH agit sur les insomnies passagères. Prenez 3 granules au coucher tous les soirs.

6) Se masser avec des huiles essentielles

L’huile essentielle de lavande a des vertus sédatives. Elle favorise un endormissement rapide. Massez-vous le plexus solaire avec quelques gouttes d’huile essentielle mélangées à quelques gouttes d’huile végétale.

Si vous souffrez d’insomnie depuis plus de trois mois, prenez rendez-vous avec un médecin.