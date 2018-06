L'orthodontie et l'équilibre postural

Article commandité

Branche de la médecine dentaire, l’orthodontie est surtout utilisée à des fins esthétiques. Pratiquée depuis des siècles, mais en constante évolution, elle permet aux personnes qui y ont recours d’avoir des dents droites et mieux alignées et, par conséquent, d’avoir une meilleure estime de soi.

Des bienfaits qui vont au-delà de l’aspect esthétique

Pratiquée par un chirurgien-dentiste, cette spécialité dentaire améliore considérablement l’apparence de vos dents, mais également la mauvaise posture des mâchoires, soit l’occlusion. L’orthodontie procure à la personne qui reçoit les traitements un sourire plus éclatant, mais aussi de multiples autres bienfaits, qui vont au-delà de l’aspect esthétique.

Qu’est-ce qu’une mauvaise posture et comment y renoncer?

En effet, plusieurs personnes effectuent des corrections de mauvaises postures avec l’orthodontie. Une mauvaise posture (ou mauvaise occlusion) signifie que lorsque la bouche est fermée, les dents du haut et celles du bas ne sont pas en bonne relation.

Cela peut vouloir dire que les dents sont croches, qu’elles se chevauchent ou encore que celles du haut surplombent trop celles du bas. Les dentistes et les cliniques dentaires classifient les mauvaises occlusions en différentes catégories, mais en général, une occlusion est dite normale lorsque les dents du haut s’insèrent bien dans celles du bas.

Les effets d’une mauvaise occlusion

Une mauvaise occlusion, soit un mauvais alignement des dents du haut avec celles du bas, peut entrainer plusieurs conséquences négatives sur une personne. Tout d’abord au niveau de l’estime de soi; avoir des dents croches n’est pas nécessairement quelque chose qui est plaisant puisque cela ne correspond pas au modèle de beauté idéal prôné par la société. Mais plus que l’aspect esthétique, une mauvaise occlusion peut nuire à la mastication des aliments et donc à la digestion des aliments.

Une mauvaise posture peut nuire à la santé bucco-dentaire d’une personne puisque des dents croches sont plus difficiles à nettoyer que des dents parfaitement alignées. Dans les cas plus extrêmes, une mauvaise occlusion peut également avoir des conséquences sur l’élocution d’une personne, c’est-à-dire sur la manière dont elle prononce ses mots.

Comment remédier à une mauvaise occlusion?

L’orthodontie permet d’améliorer et de corriger la posture des dents afin de leur permettre de mieux se souder ensemble lorsque les mâchoires sont fermées. Il existe différents types de traitements orthodontiques en mesure de répondre à divers besoins. Lors des traitements, le dentiste effectue un examen de votre condition, c’est-à-dire de la posture et de l’alignement de vos dents. Par la suite, il vous propose un traitement adapté et personnalisé à votre condition. Le but des traitements orthodontiques est de réaligner les dents afin d’améliorer l’apparence du sourire mais aussi la manière dont les dents du haut tombent sur celles du bas. Ainsi, toutes les raisons sont bonnes de recourir à l’orthodontie pour corriger la posture de ses dents et améliorer sa santé bucco-dentaire.

En somme, on constate que l’orthodontie a de multiples bienfaits. Elle ne permet pas seulement de régler des problèmes esthétiques, mais également fonctionnels. Si vous êtes aux prises avec un problème de malocclusion, n’hésitez pas à consulter un dentiste dès maintenant afin d’en savoir plus sur les différentes options de traitements qui s’offrent à vous.