Les entretiens nécessaires pour un système de ventilation

Article commandité

Vous possédez un système de ventilation et vous vous demandez quels sont les entretiens que vous devez effectuer pour le maintenir fonctionnel et en bon état en tout temps? Cet article vous propose un petit survol du sujet.

L’importance de bien entretenir son système de ventilation

Tout d’abord, il faut mentionner qu’il est important de procéder à un bon entretien de son système de ventilation, sans quoi vous pourriez être aux prises avec des problèmes de température (taux d’humidité élevé dans la pièce, etc.), mais également de qualité d’air que vous respirez. En effet, une maison mal ventilée peut être plus vulnérable aux risques de moisissure et d’intoxication aux substances telles que le monoxyde de carbone qu’une résidence dont le système est optimal.

À long terme, une mauvaise ventilation peut avoir des conséquences sur votre santé et celle de vos proches; c’est pourquoi il importe d’agir en prévention et de bien prendre soin de votre système de ventilation afin de s’assurer qu’il fonctionne correctement en tout temps.

Faire affaire avec un expert

Un entretien adéquat de votre système de ventilation vous permettra en outre d’optimiser ses performances et sa durée de vie, de réaliser des économies d’énergie, en plus d’améliorer la qualité de l’air que vous respirez.

Pour bien entretenir votre système de ventilation, il est recommandé de faire affaire avec un expert. Celui-ci sera en mesure d’effectuer les travaux appropriés afin de maintenir votre système en bon état. Contrairement aux systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation d’une résidence doivent obligatoirement être nettoyés par des experts en la matière. Seuls ceux-ci détiennent l’équipement et l’expertise nécessaires pour procéder au nettoyage et à l’entretien adéquats pour assurer la performance de votre appareil.

Les composantes à entretenir

Au cours de l’entretien, le spécialiste veillera au bon fonctionnement des composantes essentielles de votre appareil. En voici quelques-unes :

Les filtres à air

Les prises d’air

Les conduits d’aération

Les ventilateurs

Les bouches

Les boîtes à débits variables

Les serpentins

L’humidificateur

Il s’assurera en outre de réaliser les travaux adéquats pour nettoyer ces composantes et s’assurer qu’elles fonctionnent au maximum de leur capacité.

En outre, il est capital que les filtres, qui servent à protéger l’air que vous respirez contre les particules et les saletés, soient changés régulièrement et soient de bonne qualité. Ils doivent aussi être installés adéquatement afin de maintenir le débit recommandé.

Quelques mesures que vous pouvez prendre vous-même…

Vous pouvez prendre certaines mesures vous-même telles que nettoyer les conduits de cuisinière et les ventilateurs de salles de bain, mais les conduits du système de ventilation proprement dit doivent être entretenus par des experts avec de l’équipement spécialisé.

Vous pouvez également nettoyer vous-même les filtres de vos climatiseurs et appareils de climatisation. Toutefois, un entretien régulier de votre système central est requis pour vous garantir une bonne qualité d’air en tout temps.

Il se peut que votre système de ventilation soit arrivé en fin de vie. Lors de votre prochaine installation, il pourrait être utile de vous doter d’un plan d’entretien régulier réalisé par un professionnel afin de vous assurer de ne pas négliger les étapes nécessaires à un entretien efficace de votre système de ventilation.

En somme, confiez l'entretien de votre système de ventilation à une entreprise spécialisée et vous serez en mesure de jouir d’une bonne qualité d’air en tout temps.