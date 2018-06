Les différents types de conteneurs

Article commandité

Lorsque l’on effectue des travaux de rénovation, de construction ou encore de démolition, on peut avoir besoin de conteneurs pour transporter sa marchandise ou encore pour nettoyer le site après les travaux et envoyer les matériaux non utilisés et les débris dans des centres de tri. Pour cela, il existe différents types de conteneurs que l’on peut louer ou acheter, en fonction de ses besoins.

Voici différents types de conteneurs à louer ou à vendre que vous pouvez utiliser pour combler vos divers besoins en matière de transport et d’entreposage de marchandise.

L’usage et les matières transportées

Avant de choisir votre type de conteneur à vendre, vous devez vous demander quel est l’usage principal que vous désirez en faire. Est-ce que votre conteneur doit rester sur place ou servira-t-il principalement à acheminer des matières d’un endroit à l’autre ?

Également, vous devez savoir quelles matières vous aurez besoin de transporter dans vos récipients. En fonction de l’usage que vous désirez faire de votre conteneur et de la quantité et de la nature des matières à transporter, vous serez mieux en mesure d’effectuer le bon choix de conteneurs à louer.

Conteneurs tout usage et spécialisés

Tout d’abord, soulignons qu’il y a tellement de types de conteneurs disponibles sur le marché qu’il est pratiquement impossible de les énumérer en totalité. Il y a les conteneurs tout usage, les conteneurs spécifiques, les conteneurs à toit ouvert ou fermé. Il y a les conteneurs ventilés, pour permettre le transport de marchandises dangereuses, et les conteneurs réfrigérés pour transporter des aliments.

Les conteneurs à déchets et à recyclage

Il y a aussi les conteneurs à déchets et à recyclage, que l’on peut louer pour disposer des déchets et acheminer les matières vers les centres de tri. En général, ce type de conteneur est disponible dans des formats variant entre 10 et 40 verges. Si vous devez procéder à la location de conteneurs pour vos divers besoins, les entreprises spécialisées en location de conteneurs offrent généralement le service de transport et de collecte des matières. Elles se chargent elles-mêmes de les acheminer vers les endroits désignés. Ainsi, vous n’avez pas à vous casser la tête avec le transport des marchandises après usage, puisque les entreprises peuvent s’en charger.

Les conteneurs maritimes

Il y a également les conteneurs maritimes, destinés au transport de marchandise outre-mer par bateau. Ceux-ci ont des usages variés ; on peut les utiliser pour transporter des vêtements, des produits alimentaires ou encore de la marchandise commerciale destinée à être vendue à l’étranger.

En somme, vous disposez d’un large choix sur le marché pour trouver le conteneur qui vous convient. En faisant affaire avec une entreprise spécialisée en location de conteneurs ou encore en conteneurs à vendre, vous n’aurez pas de difficulté à trouver des récipients parfaitement adaptés à vos besoins. Le mot d’ordre à retenir, pour bien choisir son conteneur, est quel est l’usage que l’on veut en faire, qu’est-ce qu’on veut transporter à l’intérieur et quelle est la superficie désirée.