Article commandité

Pour vous alimenter en eau potable, vous utilisez un système de puisage et, pour une raison que vous ignorez, votre pompe a cessé de fonctionner? Dans cet article, nous vous expliquons comment installer une pompe à puits artésien et quoi faire en cas de bris.

Fonctionnement du puits artésien

Tout d’abord, voyons qu’est-ce qu’un puits artésien et comment fonctionne-t-il. Par opposition au puits de surface, qui tire son alimentation en eau de la nappe phréatique de la terre, (située à quelques mètres du sol), le puits artésien est plus profond et s’alimente à un cours d’eau situé sur le roc appelé nappe aquifère – environ à 30 pieds de la surface du sol.

Protégée des eaux de pluie et des différents polluants qui peuvent se retrouver dans la nappe phréatique, l’eau qui sert à alimenter ce type de puisard est de meilleure qualité que celle produite par le puits de surface, puisqu’elle est plus profonde. Par conséquent, installer ce type de cavité est plus coûteux qu’un puits de surface.

Faire appel à une entreprise spécialisée

Pour installer un puits cartésien, il faut faire appel à une entreprise spécialisée en forage. Au cours des travaux, on doit procéder à l’insertion d’un tube d’acier dans le sol. Une fois que celui-ci est bien inséré, il faut forer le sol jusqu’à atteindre le roc et une quantité d’eau suffisante vous permettant d’alimenter adéquatement les besoins en eau de votre résidence.

L’eau est par la suite acheminée jusqu’au système de plomberie de la résidence par l’entremise d’une pompe qui redirige l’eau dans un réservoir pressurisé. Il existe différents systèmes de pompage vous permettant de jouir d’une pression maximale d’eau pour alimenter vos besoins domestiques à l’aide d’un puits artésien.

Les différents types de pompes

Il y a le système à pression constante et le système traditionnel. Tandis que la pompe à pression constante vous permet d’obtenir une pression équivalente à celle des aqueducs urbains, la pompe standard peut être victime de changements de pression. Pour cette raison, la pompe à pression constante est plus avantageuse que la traditionnelle. Par la suite, il existe différents modèles de pompes à eau en fonction du type que vous désirez. Certaines pompes peuvent requérir des méthodes d’installation particulières. Cela est à vérifier avec le manufacturier ainsi que le technicien qui procédera à l’installation de votre pompe.

Problèmes après l’installation…

Après son installation, il arrive que pour diverses raisons, le puits ou encore le système de pompage commence à éprouver des problèmes. Dans ce cas, une entreprise spécialisée en forage pourra réaliser un diagnostic adéquat du problème et suggérer des méthodes de réparation appropriées. Il est important de faire vérifier son puits ainsi que son système de puisage régulièrement afin d’éviter les problèmes d’alimentation en eau ainsi que les risques de contamination par divers polluants.

En cas de doute sur le bon fonctionnement de votre puits artésien, n’hésitez pas à faire appel à des experts en forage. À l’aide de divers outils et méthodes, ceux-ci pourront effectuer les examens et les réparations appropriés. De cette manière, vous pourrez bénéficier d’une pression maximale en tout temps et d’une eau de bonne qualité pour votre résidence.