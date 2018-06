Le rôle d’un électricien industriel

Article commandité

Toute bonne entreprise se fie largement à son système électrique et à sa capacité à fonctionner en tout temps. Qu’il s’agisse d’un bureau, d’un restaurant, d’un magasin à grande surface ou d’un entrepôt, tous fonctionnent à l’aide d’un accès constant à une source d’alimentation. Un propriétaire d’entreprise peut faire appel aux services d’un électricien industriel pour veiller au bon fonctionnement de ses génératrices et assurer l’alimentation de la machinerie et de l’équipement industriel. Il s’agit de plus que d’une simple question d’éclairage! Un spécialiste pourra effectuer l’entretien et le contrôle des circuits en plus de répondre à vos besoins en cas de panne ou de défaillance de vos équipements.

Qu’est-ce qu’un électricien industriel?

Un électricien industriel a une fonction différente de celle d’un maître électricien qui, pour sa part, effectue des installations et des réparations dans les milieux résidentiel et commercial. Il se spécialise plutôt dans tout ce qui a trait à la machinerie et à l’équipement industriel. Il peut travailler pour un entrepreneur électricien, mais il travaillera plus spécifiquement dans des services d’entretien d’usines ou d’autres établissements industriels. C’est son travail d’installer, de vérifier et de dépanner le matériel tel que les appareils de coupure, les transformateurs, les compteurs de tableaux de distribution, les régulateurs et les réacteurs. Il doit aussi procéder à des essais et à l’entretien des systèmes hydrauliques et pneumatiques de contrôle électrique, des moteurs, des générateurs et des alternateurs. Il doit effectuer un entretien préventif régulier et tenir un registre, ainsi que vous proposer des solutions adaptées à votre entreprise en cas de problème.

Pour obtenir le certificat de qualification d'électricien industriel (obligatoire au Québec ainsi que dans quelques autres provinces canadiennes), l’électricien doit avoir suivi une formation de 4 ou 5 ans après l’obtention de son diplôme d’études secondaires, avoir au moins 5 ans d’expérience dans le métier et avoir suivi une formation spécialisée d’électricien industriel.

Services offerts aux industries

Si vous prévoyez un déménagement ou des travaux de modernisation, vous trouverez pratique de faire appel à un spécialiste. Il pourra procéder à une évaluation de vos installations et vous recommander les solutions les plus adaptées à votre bâtiment, ainsi qu’aux mises à jour compte tenu des exigences en vigueur ou de celles à venir. Il fera de son mieux pour vous faire bénéficier des plus récentes connaissances et des avancées technologiques en matière d’électricité.

Assurez la maintenance de votre système électrique quelle que soit la nature de votre entreprise ou de votre secteur industriel. Les électriciens s’adaptent à votre horaire et aux imprévus de votre industrie en planifiant les interventions au moment le plus opportun pour vous. Vous pouvez bénéficier de leurs services de façon régulière et préventive, ou encore en situation d’urgence. Ils feront de leur mieux pour remettre votre système électrique en marche dans les plus brefs délais afin de réduire au minimum les répercussions sur votre entreprise.