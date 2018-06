Une patrouille animalière à Chambly

La Ville de Chambly a mis sur pied une patrouille animalière, mandatée pour recenser le nombre de chiens et de chats par habitation sur son territoire. Également, elle vend, directement aux citoyens, lors de ses visites, les médailles pour les animaux en conformité avec la réglementation municipale.

Le coût annuel de la médaille pour l’année 2018 est de 25 $ (ou 18 $ avec preuve de stérilisation de l’animal). Pour les citoyens qui adopteront un chien ou un chat plus tard dans l’année, le coût sera, pour la période du 1er septembre au 31 décembre, de 15 $ (ou 10 $ avec preuve de stérilisation).

Les médailles sont également disponibles à la bibliothèque (1691, av. Bourgogne) ou au comptoir du Service loisirs et culture (56, rue Martel, 1er étage) pendant les heures d’ouverture.

Où circuler avec mon chien à Chambly ?

Avec l’arrivée de la période estivale, il est fort agréable de prendre une marche et de profiter des nombreux parcs mis à la disposition des citoyens de Chambly. Les chiens sont aussi très heureux de ce moment de l’année où, accompagnés de leur maître, ils s’aventurent dans les nombreux quartiers de la Ville, mais peuvent-ils circuler partout ?

Selon la réglementation municipale de la Ville de Chambly, les chiens tenus en laisse peuvent circuler sur les voies publiques, les pistes cyclables, les passages piétonniers, la promenade riveraine, le parc Fréhel, le parc Martel, le parc du Belvédère, le parc Caron, le parc Beattie, le parc Berthiaume, le parc Boileau, le parc de la Mairie, le parc de l’Acadie, le parc Saint Louis, le parc Marianne Baby, le jardin de la paix, le sentier du boisé du parc Gentilly et la place de la Seigneurerie. Il est important, pour la sécurité des enfants et des citoyens, de respecter cette réglementation et ne pas amener son chien dans un parc, près des airs de jeux des enfants.

Dans les endroits publics, à l’exception du parc canin, tout chien doit être conduit au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre, incluant la poignée. Le gardien du chien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son chien et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. Nul ne peut promener dans un endroit public plus de deux chiens à la fois, à l’exception des commerces autorisés et des vétérinaires.

Pour obtenir plus de détails sur la réglementation concernant les animaux, vous pouvez consulter le site www.ville.chambly.qc.ca ou téléphoner au 450 658-8788.