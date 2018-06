La grande envolée de l’été à Chambly est prévue le 27 juin

La Ville de Chambly est fière d’accueillir pour la première fois, les Snowbirds des Forces canadiennes pour un spectacle aérien qui se tiendra au-dessus du bassin de Chambly, le mercredi 27 juin 2018, à 18 h.

Cet événement sera suivi d’un double concert au parc des Ateliers, dans le cadre du lancement de la saison des spectacles extérieurs Sur l’air de Chambly. D’abord, à 18 h 45, ne manquez pas l’Ensemble de cuivres du 438e Escadron tactique d’hélicoptères, composé de musiciens professionnels en résidence à la base des Forces armées canadiennes, garnison Saint-Hubert.

À 19 h 30, ce sera le tour de la chanteuse Annie Villeneuve, proposant un répertoire comprenant une multitude de chansons pour faire danser et chanter la foule !

Cette soirée permettra à tous les membres de la famille d’admirer les performances époustouflantes de l’équipe des Snowbirds. Les spectateurs seront invités à se positionner autour du bassin afin d’assister à ce spectacle aérien. Il sera même possible d’entendre une description sonore de l’événement sur le lieu historique du Fort-Chambly.

Les Snowbirds

L’équipe de démonstration aérienne des Snowbirds (431e Escadron de démonstration aérienne), établie à la 15e Escadre Moose Jaw (Saskatchewan), est un emblème du Canada. Elle est composée de membres actifs des Forces armées canadiennes. Ses pilotes, techniciens aéronautiques, personnel de soutien logistique et son officier des affaires publiques travaillent en équipe pour offrir des spectacles à sensation forte au public nordaméricain.

Agissant en tant qu’ambassadeurs canadiens, les Snowbirds font preuve du haut niveau de compétences, de professionnalisme et d’esprit d’équipe propre aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes. Les Snowbirds pilotent le CT-114 Tutor de Canadair, un chasseur construit au Canada et utilisé par l’Aviation royale canadienne pour l’entraînement de base des pilotes de 1963 à 2000. Le Tutor pèse environ 3 260 kilogrammes (7 170 livres). Il est propulsé par un moteur J85 développant une poussée de 2 700 livres.

Pour débuter l’été par une grande envolée, inscrivez dès maintenant la date du 27 juin 2018 à votre agenda pour ne pas manquer cette soirée incontournable à Chambly. Petits et grands seront estomaqués devant ce spectacle aérien unique qui sera suivi de performances musicales inoubliables. Rappelons que toutes ces activités sont gratuites et s’inscrivent dans la programmation estivale 2018 de la Ville de Chambly.