Des mesures de sécurité spéciales pour la venue des Snowbirds à Chambly

La Ville de Chambly sera l’hôte, pour la première fois, du spectacle aérien des Snowbirds des Forces canadiennes, présenté le mercredi 27 juin 2018, à 18 h.

Ces athlètes des airs offriront des performances époustouflantes au-dessus du bassin de Chambly. Pour les accueillir, des mesures sécuritaires très précises seront mises en place par la Ville de Chambly et ses partenaires.

Le Service d’incendie de Chambly se prépare pour la venue du spectacle des Snowbirds. Les membres de l’équipe de sauvetage nautique ont suivi des formations spécialisées et ont adapté leurs méthodes afin de répondre aux exigences reliées à cet événement. Pour assurer la sécurité sur l’eau et sur la terre, les pompiers travaillent en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, tels que la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent, la Garde côtière canadienne et Ambulance Demers. Seront également en assistance, les services d’incendies des villes de Saint-Mathias-sur-Richelieu et Beloeil. Les Forces armées canadiennes ont prévenu Transport Canada pour le volet de la sécurité aérienne. Parcs Canada a été informé que les écluses devront être fermées pendant l’événement afin d’assurer une circulation fluide et sécuritaire dans les rues de Chambly pour les services d’urgence.

Pendant l’événement, un poste de coordination unifié, regroupant des représentants des différents services d’urgence, sera installé sur le Lieu historique national du Fort-Chambly. Le Centre nautique Gervais-Désourdy accueillera le deuxième poste avancé où seront regroupés les membres du service d’incendie. En tout, huit embarcations, dont quatre de la Ville de Chambly, seront sur l’eau afin de s’assurer qu’aucune circulation nautique ne soit présente sur le bassin dans le périmètre de sécurité demandé par les Snowbirds, entre 17 h et 19 h. Des informations concernant cette interdiction ont déjà été communiquées aux centres nautiques qui longent le bassin.

Sur le terrain, deux unités du service d’incendie, tout comme des ambulances, seront positionnées stratégiquement pour répondre à toute éventualité. Des zones d’évacuation ont également été prévues. Des policiers superviseront la circulation, tout en assumant une présence sur le bassin avec la Garde côtière canadienne.

Tous les intervenants ont travaillé en concertation afin d’assurer que cet événement puisse se réaliser pour le plus grand bonheur des citoyens de Chambly et des nombreux visiteurs qui seront présents pour l’occasion. Cet événement permet à nos intervenants de bonifier leurs plans d’urgence et leurs façons de faire.

Inscrivez dès maintenant la date du 27 juin à votre agenda pour ne pas manquer cette soirée incontournable à Chambly. Petits et grands seront estomaqués devant ce spectacle aérien unique et inoubliable. Il sera même possible d’entendre une description sonore de l’événement sur le lieu historique du Fort-Chambly, au parc des Ateliers et sur la page Facebook des Snowbirds.