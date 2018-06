Les déchets et résidus de construction ne vont pas dans la nature!

Certaines personnes empruntent les chemins peu habités de Carignan, comme les chemins de la Grande-Ligne, Brunelle, Coteau-de-Trèfle Nord et Sud, et déposent leurs déchets et matériaux de construction en bordure de route.

Ces gestes répréhensibles et irrespectueux de la nature sont fortement dénoncés. Nos équipes travaillent d’ailleurs à identifier les contrevenants en collaboration avec la Régie de police intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent.

Dépôt de matériaux secs

Les citoyens de Carignan sont invités à déposer leurs matériaux secs (blocs de ciment, pierres, briques, terre, tourbe, carton, résidus verts et matériaux de construction et rénovation) au Centre de tri Mélimax inc. situé au 3200, boul. Industriel à Chambly.

Le 3e samedi de chaque mois, sur présentation d’une preuve de résidence, les citoyens de Carignan ont accès à des subventions (3 premières verges gratuites) pour déposer leurs matières à l’écocentre. La prochaine journée subventionnée pour les Carignanois aura lieu le samedi 16 juin de 7 h à 13 h.

Les citoyens peuvent aussi bénéficier d’une subvention de 75 $ pour la location d'un conteneur pouvant contenir les résidus de rénovations majeures. Cette subvention est admissible une (1) fois par année par résidence.