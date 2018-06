Abondance comestible à partager à la Ville de Carignan

Après la mise en place d’aménagements paysagers comestibles devant l’hôtel de ville en 2013 et à l’école du Parchemin en 2015, après avoir modifié sa réglementation pour permettre la création de potagers en façade de maison, la Ville de Carignan accueille le mouvement citoyen international "Incroyables Comestibles".

« Devenir Incroyables Comestibles, c’est contribuer à transformer les espaces publics et privés en espaces comestibles ouverts et gratuits pour tous. Le mouvement se répand actuellement aux quatre coins de la planète parce qu’il fonctionne et qu’il est simple à réaliser. On plante, on arrose et on partage les récoltes! », a résumé le maire de Carignan, Patrick Marquès.

En effet, par des actions simples et accessibles à toutes et à tous, les Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage. L’objectif est de favoriser la création de liens dans la communauté, d’initier les intéressés à la culture de végétaux comestibles et d’ajouter de la biodiversité à la flore locale.

Pour cette première année de déploiement, quatre (4) bacs de plantation ont été installés sur le territoire, plus précisément deux (2) au parc du Boisé du Parchemin le long du sentier et deux (2) autres le long du sentier entre la rue Jeanne-Déchard et la rue Jeanne-Richer. La Ville a fourni les bacs de plantation, la terre et le compost. Ce sont les membres bénévoles d’Incroyables Comestibles qui fourniront les plants et qui assureront l'entretien des jardins.

D’autres espaces pourraient être aménagés à cette fin dans les prochaines années, toujours dans une intention de partage des récoltes avec la population. Un parcours avec arrêts gourmands à travers la ville est également envisagé.

Jardiniers volontaires recherchés

Visitez la page Facebook « Incroyables Comestibles Carignan » pour vous joindre aux jardiniers volontaires de Carignan.