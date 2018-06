Parcs Canada plante des arbres dans le Vieux-Chambly

Les 12 et 13 juin derniers, des agents des services techniques de Parcs Canada ont planté plus de 30 arbres au parc des Ateliers au lieu historique national du Canal-de-Chambly.

Au cours des prochaines années, les visiteurs du canal historique qui fréquentent ce grand espace y déambuleront à l'ombre des érables, micocouliers, chênes, féviers, ormes et tilleuls plantés tout récemment.



À l'automne 2017, une dizaine d'arbres malades (frênes et saules) ont été abattus sur les terrains jouxtant le canal dans le Vieux-Chambly. Lorsque l'abattage devient une mesure incontournable en raison de l'état des arbres, de préoccupations liées à la sécurité du public ou du déroulement de travaux d'infrastructures, Parcs Canada s'efforce de mettre en œuvre des mesures pour diminuer l'impact de ces manœuvres sur l'environnement naturel.