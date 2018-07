Les 5 clés de la création de contenu marketing pour les entreprises

Pour mieux comprendre les spécificités de la création de contenu pour les PME, il est important de rappeler ce qu’est du contenu marketing : un contenu créé par une entreprise à un moment donné, pour un public donné. De fait, les attentes ne sont pas les mêmes d’un contenu à l’autre, c’est pourquoi la création de contenu reste complexe. On vous donne aujourd’hui 5 clés pour y parvenir, sans difficulté !

Un contenu marketing ciblé

La première chose à faire avant de créer du contenu, c’est de se poser la question suivante : « pour qui suis-je en train d’écrire ? ». Les contenus peuvent varier selon le public cible. Par exemple :

Si vous vendez des produits, il faut mettre l’accent sur ces derniers et en quoi ils se distinguent de vos concurrents

Si vous vendez des prestations de service, il faut expliquer l’apport supplémentaire que vous avez

Si vous êtes un autre type d’entreprise, il faut communiquer sur vos manières de faire et vos réussites

Commencez donc par définir à qui s’adresse votre message, à quelles catégories de populations :

Des seniors

Des adultes, en couple, avec ou sans enfants

Des adolescents, des enfants

Un contenu marketing adapté

Cela amène à évoquer la deuxième clé d’un contenu marketing réussi, à savoir un contenu marketing adapté. Une fois que vous avez le public cible, encore faut-il réussir à formuler le bon message. D’ailleurs, d’après une étude québécoise menée par Archipel UQAM, 80% des contenus web ne correspondent pas aux attentes du public cible.

À titre d’exemple, si vous vous appuyez sur des références de la culture populaire pour intéresser un public jeune à vos produits, il ne faut pas se tromper. Certaines références rassemblent tout le monde, d’autres non.

Il faut aussi savoir s’adapter aux tendances du moment : évitez les publicités dévalorisantes, surfer sur l’importance d’un sujet (comme l’écologie) ou bien choisir un angle d’approche ludique, afin de créer une réelle plus-value.

Un contenu marketing de qualité

En créant de la plus-value, vous allez progressivement aller vers du contenu marketing de qualité. Pour cela, vous devez aussi vous appuyer sur des outils pour améliorer le contenu, notamment au niveau du référencement (que l’on appelle SEO) : utilisez des liens hypertextes vers d’autres articles pertinents, ajoutez de belles images et ajoutez des mots clés comptant parmi les recherches Google.

Souvent, qualité est ennemie de quantité : mieux vaut un ou deux contenus marketing bien réfléchis, bien écrits, plutôt que 10 contenus sans réelle valeur ajoutée. Cette richesse, vous l’apporterez en diversifiant vos contenus.

Un contenu marketing riche

Les réseaux sociaux, ça vous parle ? Aucun contenu marketing ne sera assez lu si vous n’utilisez pas des moyens de communication efficaces, à savoir :

Le mailing, à l’attention de vos abonnés (et généralement, clients)

La publication sérieuse, sur LinkedIn

La publication ludique, facile, sur Instagram ou Facebook

Plusieurs types de contenus doivent alors être envisagés :

Un article web, qui conviendra à l’ensemble des réseaux

Une vidéo, plutôt pour les réseaux sociaux communautaires

Une infographie, plutôt pour les réseaux sociaux professionnels

Une newsletter, uniquement pour les abonnés

C’est à ce moment que vous passez du marketing de contenu au marketing d’influence.

Un contenu marketing évalué

De la sorte, vous êtes en mesure d’évaluer le retour de vos publications et leur impact sur vos abonnés (ou potentiels abonnés). Les outils de référencement ou d’analyse (comme Google Analytics) pourront identifier les meilleures publications, les meilleurs mots clés, afin de toucher une cible la plus large possible.

En termes de contenu, en tant que tel, vous pouvez interroger directement vos followers pour avoir leur avis (grâce à des sondages ou des mails d’intérêt), ou bien lancer un appel à avis sur vos réseaux sociaux en délimitant un espace géographique (quartier, région). Vous n’avez plus qu’à vous lancer !



Créer du contenu marketing pour les entreprises n’est pas une mince affaire, cela requiert du temps, de l’anticipation et de l’analyse, afin de générer des contenus enrichis et intéressants. L’objectif principal du contenu marketing étant d’attirer de potentiels clients, il faut donc savoir garder un ton des plus attrayants !