5 légumes à consommer sans modération pour vous aider à mincir

Qui dit régime dit forcément diminution du nombre de calories. Pour réussir sa perte de poids, il faut donc modifier ses habitudes alimentaires mais aussi pratiquer de l’exercice physique. Certains légumes, au-delà de leur faible apport en calories, sont considérés comme des brûleurs de graisse en plus d’être bénéfiques à la digestion et de donner rapidement la sensation de satiété. Pourquoi et quels sont-ils ?



Les bases du régime minceur

Le préalable à tout régime minceur est de procéder à un bilan poids et un bilan alimentation :

-Le bilan poids détermine le nombre de kilos à perdre en fonction de votre morphologie et de votre sexe ;

-Le bilan alimentation fait le point sur vos habitudes alimentaires : le nombre de repas et le type d’aliments consommés par jour.



A partir de ces constats, vous modifierez votre régime alimentaire de manière à ne consommer que 1500 à 2000 calories par jour.



Vous éliminerez donc tous les aliments qui font grossir : féculents, pâtes, viandes grasses, fromage en grande quantité, cerise ou raisin, gâteaux, chocolat au lait, charcuterie, sodas… ainsi que les grignotages. Ne mettez dans votre réfrigérateur ou vos placards que des produits sains et frais pour ne pas être tenté. Prenez quatre repas par jour pour éviter les fringales intempestives.



L’heure la plus difficile à gérer est la fin de l’après-midi. Occupez-vous à ce moment-là : sport, shopping, activité artistiques…



A table, pas d’excès. Vous réduirez les quantités en ne consommant qu’un plat principal, fromage ou dessert. Mangez lentement, la satiété arrive entre 10 à 15 minutes après le début du repas. Buvez beaucoup d’eau dans la journée.



Les 5 légumes à privilégier



Les légumes sont des produits sains, naturels et remplis de vitamines. On les appelle des aliments à calories négatives parce que leur valeur nutritive est supérieure à leur apport en calories. On peut donc en manger sans modération. De plus, il existe des idées de soupe minceur pour détoxifier votre organisme en plus de prendre du plaisir à faire le régime !



Les courgettes

Les courgettes sont intéressantes pour leur teneur en potassium et leur faible taux en calories : 13 pour 100 g. Elles possèdent des vertus drainantes et diurétiques. Elles évitent donc la rétention d’eau. De plus, les courgettes nécessitent de grandes dépenses énergétiques pour être digérées, elles font ainsi perdre du poids. Préparez-les de différentes manières : râpées, à la vapeur, en gratin, en ratatouille. De nombreuses variétés existent.



Les brocolis et le chou-fleur

Ces légumes contiennent des fibres qui aident à éliminer, ils favorisent le transit intestinal. A l’instar des courgettes, ils occasionnent des dépenses énergétiques intéressantes pour la perte de poids lors de leur digestion. Mangez-les en purée, en gratin, à la vapeur ou même cru en ce qui concerne le chou-fleur.



Le poivron

Le poivron est riche en vitamine C. Il procure la sensation de satiété et c’est un diurétique. Par ailleurs, il brûle les graisses et le sucre ! Il accommode les viandes, le riz ou se prépare avec des tomates et des oignons.



L’aubergine

Autre brûleur de graisse, l’aubergine affiche 19 calories pour 100 g. Elle est délicieuse en caviar avec de l’ail et du citron ou en tranches cuites au four avec un filet d’huile d’olive.



La salade

La salade verte a la propriété de faire baisser le taux de cholestérol. Elle est riche en vitamines, minéraux et magnésium. Ses vertus sont relaxantes. Agrémentez-la de graines ( courge, lin) ou de levure de bière avec un filet d’huile d’olive et un jus de citron. Elle se mange aussi en purée ou en soupe.



Pour ne pas craquer en cours de route, variez les menus et soyez originale !