Les douleurs à l'épaule les plus fréquentes et comment les identifier

Au Québec, les douleurs à l’épaule comptent parmi les motifs de consultation les plus répandus chez les médecins. L’épaule constitue en effet un point stratégique non négligeable du corps humain, souvent fragilisé en raison de sa jonction avec d’autres parties du corps, comme les omoplates ou l’humérus. Retour sur les douleurs à l’épaule les plus fréquentes et sur la manière de les identifier pour mieux les traiter.

Des symptômes conduisant à différents diagnostics

Les douleurs à l’épaule sont une désignation bien vaste pour expliquer un trouble inflammatoire. Il faut également définir si la douleur provient bien de l’épaule elle-même, ou si elle n’est qu’une conséquence d’un mal au niveau du cou ou des bras.

Les symptômes les plus fréquents d’une douleur à l’épaule peuvent être plus ou moins intenses. Parmi eux, on retrouve :

- Douleurs nocturnes ou localisées

- Douleurs plus ou moins diffuses de l’épaule jusqu’à la main

- Enflure, gonflement

- Raideur, avec ou sans douleur

- Changement fonctionnel de l’épaule

- Faiblesse de l’épaule, du bras ou de la main

- Sensation de craquement dans l’épaule

- Perte de mobilité ou blocage

Par ailleurs, ce diagnostic pourra aussi être influencé par d’autres facteurs environnementaux, tels que :

- L’âge (le vieillissement est par exemple un facteur aggravant des signes d’arthrose)

- Le niveau de sédentarité

- Les habitudes au quotidien

- Le travail occupé

Certains métiers sont considérés à risque pour les épaules, car ils la sollicitent énormément. C’est le cas des métiers requérant des travaux manuels ou le porte de charges lourdes. Grâce à cela, le médecin pourra faire un diagnostic précis de la situation et déterminer l’origine de votre douleur à l’épaule.

Les causes les plus récurrentes

De façon générale, la douleur à l’épaule peut avoir plusieurs origines :

- Tendineuse, au niveau des tendons

- Articulaire, au niveau des articulations

- Musculaire, au niveau des muscles

- Osseuse, au niveau des os

Cela peut rassembler bien des pathologies, depuis la fracture en passant par les maladies dégénératives. Les pathologies les plus souvent observées au Québec sont :

- Les causes traumatiques, comme la fracture, la luxation ou la déchirure du tendon

- La tendinite, qui concerne 35% des Québécois

- La bursite, qui est une inflammatoire sérieuse autour des articulations

- Les calcifications, qui sont des boules de calcium formant une sorte de kyste sur l’os ou les tendons

- L’arthrose

- L’arthrite

Pour obtenir plus d'infos sur la calcification de l'épaule, sur l’arthrose ou encore, d’autres maux au niveau de l’épaule, consultez un médecin.

Comment y remédier ?

Lorsque la douleur à l’épaule est constatée, il est nécessaire d’agir très rapidement. Pourquoi ? Parce qu’une prolongation de la douleur n’aura qu’un effet négatif sur votre organisme, et pourra mener à des maladies professionnelles irréversibles, comme la tendinite.

Selon le type de douleur à l’épaule, plusieurs types de traitement pourront être préconisés Traitement médicamenteux, à base d’anti-inflammatoires, de pommades et d'antibiothiques

Traitement complémentaire médical, avec des huiles essentielles et des automassages

Par ailleurs, il sera essentiel d’adopter un nouveau mode de vie, plus précautionneux par rapport à cette douleur :

-Bien échauffer son muscle avant des gestes importants au quotidien, comme pousser un réfrigérateur

-Mettre en place des mesures ergonomiques au travail pour minimiser la douleur possible

-Être vigilant en cas de pratique sportive intensive, en ayant une préparation sérieuse avant, et après l’entraînement

De plus, quelques séances avec un kinésithérapeute ou un ostéopathe peuvent être recommandées, pour travailler plus en profondeur sur le problème.

Les douleurs à l’épaule peuvent avoir plusieurs causes et plusieurs types de symptômes, mais les plus fréquentes restent curables. Il est nécessaire de procéder à un diagnostic médical pour ensuite y remédier efficacement.