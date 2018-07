Article commanditée

Face à l’obsolescence programmée dans certains cas, ou bien une utilisation régulière dans d’autres cas, la durée de vie des électroménagers est mise à rude épreuve. À tel point qu’elle est souvent réduite, à cause de petits gestes du quotidien qui pourraient être évités. Découvrez nos conseils pour allonger la durée de vie de vos électroménagers, sans effort !

Des conseils généraux pour tous vos appareils

De manière générale, sachez que la plupart des électroménagers n’ont besoin d’être rechargés qu’après avoir été totalement déchargés, c’est le cas notamment de l’aspirateur ou des petits électroménagers (mixeur, etc.). Pensez à les débrancher, ou à faire un reset une fois par mois pour vos gros appareils. Cela permettra de sauver quelques heures de vie de votre appareil.

Aussi, faites un entretien régulier de vos appareils, en faisant une vérification tous les mois. Pour les appareils de type laveuse ou sécheuse, vérifiez les joints et les tuyaux d’évacuation. Cela vous permettra de détecter une éventuelle panne, à laquelle vous remédierez facilement.

Maintenant, découvrez nos conseils individualisés pour vos appareils électroménagers, afin de leur faire gagner de la durée de vie.

Des conseils adaptés à vos appareils

La durée de vie d’un appareil électroménager varie selon son état d’usure, son fonctionnement global, mais aussi son odeur, souvent synonyme de dysfonctionnement. Voici donc quelques conseils pour prolonger la durée de vie de vos appareils.

Les lave-vaisselle

Vous y mettez des assiettes ou des coupelles pas toujours bien prélavées, ce qui fait que de nombreux déchets se retrouvent dans la tuyauterie de votre appareil. Ils sont responsables de mauvaises odeurs, désagréables pour vous, mais aussi pour votre vaisselle. Le calcaire est un autre ennemi du lave-vaisselle : en venant encrasser les tuyaux et les espaces de lavage, le calcaire empêche un bon cycle de lavage et provoque une dégradation progressive de la vaisselle.

Il existe des astuces pour éliminer les mauvaises odeurs du lave-vaisselle, 100% naturelles : le citron ou le vinaigre seront vos meilleurs alliés pour régulariser les cycles de lavage. En parallèle, pensez à retirer le moindre déchet d’un cycle à l’autre, pour allonger la durée de vie de l’appareil. Aussi, pensez à changer les joints utiles une fois par an.

Les laveuses et sécheuses

Tout comme le lave-vaisselle, le calcaire est l’ennemi de vos électroménagers. Pensez à utiliser des produits d’entretien et de prévention d’apparition du calcaire.

Pour allonger leur durée de vie, il faut aussi mettre en place des techniques de décrassage (notamment de la porte-hublot), de vidange (du bac d’eau) et de nettoyage (du bac à lessive et du tuyau d’évacuation) plusieurs fois par an.

Les aspirateurs

En général, un aspirateur perd en durée de vie lorsque les filtres sont obstrués et provoquent une surchauffe du moteur. Cela peut se faire sans le moindre bruit, c’est pourquoi il faut être vigilant dans l’entretien de votre aspirateur.

Commencez par changer ou nettoyer les filtres, selon le type d’appareil (filtre de moteur, filtre d’air de sortie, filtre HEPA). N’oubliez pas de nettoyer les accessoires pour éviter une dépose de poussières fines, qui pourraient venir perturber le fonctionnement de l’appareil : brosses, flexibles…

Les congélateurs et réfrigérateurs

Pour allonger la durée de vie de ces appareils devant être branchés en permanence, il existe surtout des astuces préventives, comme le fait de laisser en moyenne 5 cm autour de chacun de vos appareils, afin qu’ils puissent évacuer la chaleur sans surchauffe.

Vérifiez régulièrement l’état des joints et changez-les lorsqu’ils semblent fatigués : cela pourrait détériorer votre nourriture ! Sinon, pensez à réaliser un dégivrage mensuel de votre frigo, et annuel de votre congélateur. Faites-le au bicarbonate de soude pour un respect optimal de votre appareil.



Améliorer la durée de vie de vos électroménagers n’est pas compliqué : en plus de quelques gestes à appliquer au quotidien, vous pouvez être vigilant quant à certains vices, propres à chacun de vos électroménagers. Ils gagneront ainsi en durée de vie, et vous ferez des économies !