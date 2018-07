Les problèmes fréquents de connexion à Internet

Personne n’aime avoir des problèmes de connexion internet. En effet, quoi de plus frustrant que de vouloir envoyer un courriel ou consulter une page web et réaliser que le signal est faible ou intermittent et qu’on ne peut pas accomplir l’action désirée. Voici quelques causes pouvant expliquer les pannes de connexion et les vitesses lentes ainsi que quelques pistes de solution.

1. Le type de connexion

Le type de connexion joue un rôle clé dans la vitesse et la connexion de votre réseau à Internet. Une mauvaise connexion peut engendrer des problèmes de connexion et le recours à des services de maintenance informatique.

Il existe quatre principaux types de connexion; l’accès à distance, le DSL, le câble et la fibre optique. Cette dernière fait partie des technologies les plus populaires actuellement, car elle permet de se connecter à Internet en utilisant la lumière. Par conséquent, la fibre optique offre une vitesse de connexion supérieure aux autres méthodes. Cela ne veut pas dire pour autant que vous n’éprouverez pas de problème de connexion, car d’autres raisons que le type de connexion peuvent expliquer les pannes de réseau.

2. La vitesse du modem

La vitesse du modem influencera également la rapidité de votre connexion. Dans le cas d’une connexion d’accès à distance, on peut optimiser la vitesse de téléchargement en optant pour le modem offrant la meilleure capacité, soit 56 kbits à la seconde.

3. Une panne électrique ou une modulation de courant

Même les connexions les plus rapides et fiables plantent parfois et cela est dû à une panne électrique ou encore à une modulation importante de courant. En effet, lorsqu’il y a une interruption de courant, cela fait en sorte de perturber l’alimentation électrique des équipements qui ont besoin de stabilité.

Il existe quelques actions que vous pouvez prendre à la maison pour résoudre les pannes, telles que réinitialiser le modem et éteindre tous vos appareils, mais dans certains cas, il faut contacter un technicien, car le problème persiste et peut être relié au réseau directement. Peu importe la raison de votre problème internet, soyez assuré qu’un spécialiste en maintenance informatique saura régler tout problème de connexion.

4. Un problème de bande passante

Si vous avez des problèmes de connexion wifi, il se peut que trop d’utilisateurs se branchent à votre réseau pour la vitesse de chargement que vous avez. Ils se partagent ainsi la bande passante, et lorsqu’il y a trop de données qui sont téléchargées en même temps, cela crée un encombrement. Le cas échéant, le réseau risque de ralentir et à certains moments, vous risquez de ne plus du tout avoir accès à Internet. Une solution serait de demander à votre fournisseur de permettre à un plus grand nombre de personnes de se connecter à vos points d’accès en même temps sans que cela affecte leur expérience d’utilisateur.

5. Les interférences

Les interférences sont une autre raison pouvant expliquer les problèmes de connexion en mode wifi. En effet, certains équipements électroniques, qui fonctionnent sur des fréquences similaires à celles de l’internet sans fil, peuvent se trouver dans votre résidence et produire des interférences qui perturbent la connexion à Internet.

Ce ne sont là que quelques raisons pouvant expliquer les divers problèmes de connexion que l’on peut rencontrer. Pour un diagnostic complet, contactez un technicien.