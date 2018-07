Les différentes chirurgies des seins

Qui n’a pas déjà rêvé pas d’avoir une poitrine parfaitement proportionnée au reste de son corps ou encore correspondant à celles que l’on voit dans les magazines de mode?

Heureusement, avec toutes les chirurgies des seins qui existent aujourd’hui, notamment avec l’augmentation mammaire, il est possible d’améliorer l’apparence de ses seins de manière notable, pour autant que la chirurgie soit réalisée de manière professionnelle.

Pour une intervention sécuritaire, faites appel aux services d'un spécialiste en chirurgie esthétique et vous serez assurée d’obtenir les résultats escomptés.

Voici les différentes chirurgies possibles des seins :

-L’augmentation mammaire : sans contredit la plus populaire de toutes, elle consiste à insérer des implants à l’eau saline ou encore en silicone sous le muscle pectoral ou encore derrière le sein. Pratiquée par un chirurgien esthétique, elle doit être réalisée avec soin. Il faut notamment s’assurer de bien choisir la taille des implants et l’endroit où ils seront insérés; sous le muscle ou derrière le sein, afin de garantir des résultats optimaux. Des prothèses trop hautes donnent l’impression de seins bombés; des implants trop bas de seins tombants.

L’augmentation peut également avoir lieu par transfert de graisses; il s’agit d’une méthode consistant à utiliser les graisses naturelles du corps de la patiente pour les réinjecter ailleurs, en l’occurrence dans la poitrine. On a recours à cette technique notamment pour le lifting brésilien des fesses, opération de plus en plus populaire auprès des femmes qui consiste à améliorer le volume et le galbe des fesses.

-La réduction mammaire : à l’inverse de l’augmentation, la réduction mammaire consiste, comme son nom l’indique, à réduire la taille des seins en procédant au retrait de la graisse excédentaire afin de diminuer le volume des seins. L’intervention permet en outre de repositionner le mamelon et l’auréole afin de leur redonner une apparence naturelle et normale après l’intervention. Cette dernière est également pratiquée par un chirurgien esthétique. Les femmes qui ont recours à cette opération peuvent ainsi renoncer aux inconvénients associés à une poitrine trop lourde ou disproportionnée par rapport au reste de leur corps, soit des maux de dos et de l’inconfort psychologique.

-Le redrapage : pour cette chirurgie, le chirurgien procède à un redressement des mamelons afin de redonner aux seins leur galbe et leur fermeté. L’opération est surtout demandée par les femmes dont les seins commencent à tomber en raison de l’âge ou encore d’un accouchement. Le mamelon se retrouve alors plus bas que le pli sous le sein. On parle de ptose mammaire. Lors de l’opération, le rôle du chirurgien consiste à sculpter le sein, à enlever l’excès de peau et à élever le mamelon à sa position optimale. Les résultats varieront en fonction de plusieurs facteurs, tels que la position des seins par rapport au thorax, ainsi que la quantité de tissus mammaires et adipeux de la patiente.

Dans tous les cas, les chirurgies des seins doivent être pratiquées par des professionnels chevronnés en la matière afin de diminuer les risques de complication et les mauvaises surprises.