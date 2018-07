Comment éviter les infiltrations d’eau ?

Par le toit : Si vous constatez la présence d’auréoles sur les plafonds, il y a lieu de s’intéresser à votre toiture. Vérifiez les gouttières et débarrassez-les des éventuels feuilles et résidus qui s’y trouveraient. Monter sur le toit est dangereux, demandez un diagnostic à un couvreur à Montréal est plus sécuritaire. Les bardeaux sont peut-être abîmés ou les clous sortis et cela suffit à laisser pénétrer l’eau. L’état des soffites sera vérifié ainsi que l’étanchéité des solins. Un nettoyage de toiture annuel à titre préventif est recommandé pour éviter ce genre de problème.