Papillomavirus : les principaux symptômes

Des condylomes vénériens, ou verrues génitales. Il s’agit là des HPV 6 et 11 à bas risques. Ils sont bénins dans 90% des cas. Ils sont principalement localisés sur la vulve, le pénis, le périnée et l’anus des hommes et des femmes. Parfois, il y en a sur les cuisses et dans la bouche. Ils sont indolores mais manifestent des signes d’alerte importants.