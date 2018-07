4 métiers d’avenir dans la santé

Texte commandité

Le secteur médical recrute, la demande est même assez forte pour certains métiers en particulier en raison du vieillissement de la population et de l’allongement de la durée de vie. Lesquels et dans quel milieu professionnel ?

Assistant technique en pharmacie

L’assistant technique en pharmacie est chargé de la préparation et du conditionnement des médicaments. Il doit mettre en œuvre des calculs complexes, aimer les tâches répétitives et le travail en équipe. Ce métier requiert du savoir-faire dans la manipulation d’instruments, une très bonne capacité d’écoute, mais aussi le sens de l’organisation. Il faut en effet savoir résoudre des situations problématiques. Le secteur hospitalier recrute, mais aussi les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Le salaire est variable en fonction de l’expérience, environ 21 dollars de l’heure.

Pharmacien d’établissement

La formation est si recherchée qu’il est possible de trouver facilement un emploi en pharmacie , les offres sont nombreuses. La mission du pharmacien est certes de fournir des médicaments aux patients en fonction de leurs besoins, mais aussi d’évaluer, au cas par cas, les effets secondaires et les contre-indications. Le pharmacien est le partenaire essentiel des professionnels de santé.

Titulaire d’un doctorat de 1 er cycle, le pharmacien doit être capable de travailler en équipe. Doté d’une bonne capacité d’écoute, il a le sens de l’analyse et de la synthèse. Des postes sont à pourvoir dans le secteur hospitalier, les centres d’hébergement et de soins de longue durée et les centres locaux de services communautaires. Le salaire oscille entre 42 et 53 dollars de l’heure.

Ergothérapeute

L’ergothérapeute est le spécialiste des personnes en perte d’autonomie physique ou intellectuelle. Il supervise des programmes d’activités visant à faciliter leur vie quotidienne et leur intégration dans leur propre environnement.

Il évalue le potentiel du patient, ses limites aussi, et met tout en œuvre pour le stimuler. Il faut donc savoir faire preuve d’initiative, posséder le sens de l’analyse et aimer manipuler des instruments. Le salaire varie de 26 à 46 dollars de l’heure.

Orthophoniste

Métier d’avenir en raison de l’appétence des enfants et des adolescents pour le numérique, l’orthophoniste prend en charge les troubles du langage, de la concentration et de la lecture : dyslexie, aphasie, bégaiement… Une bonne capacité d’observation et d’écoute sont requises. Comptez entre 23 et 44 euros de l’heure.