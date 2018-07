Maux de dos : quelles solutions ?

Considéré comme le mal du siècle, les maux de dos sont le résultat du stress, de la sédentarité et des mauvaises postures au travail, ou encore du surpoids. Comment se débarrasser de nos douleurs dorsales, cervicales ou lombaires efficacement ?

D’où vient la douleur ?

La douleur est consécutive à une lésion anatomique d’un disque intervertébral, une déchirure ou une dégénérescence du cartilage. En cause, les charges lourdes ou les gestes répétitifs. Les petits nerfs sont stimulés et propagent un influx douloureux. Une douleur au cou peut ainsi irradier jusqu’à l’épaule, le coude et la main. Si elle est localisée aux lombaires, elle pourra atteindre les mollets. Quand elle dure au-delà de quelques semaines, elle devient chronique.

Comment traiter les maux de dos ?

La première intention est de soulager la douleur. Les relaxants musculaires sont indiqués en cas de contractures et les anti-inflammatoires en cas d’arthrose ou de nerf sciatique par exemple. Des solutions naturelles sont une excellente alternative aux traitements conventionnels :

La chaleur est efficace sur les douleurs lombaires et cervicales. Elle a un pouvoir décontractant qui évite la compensation par une mauvaise posture. Une bouillotte ou des correctifs chauffants font l’affaire.

La valériane, en association avec la scrofulaire, constitue un cocktail anti-inflammatoire et décontractant. C’est donc un traitement complet par voie orale. Mélangez les deux et prenez-en 6 cuillères à café par jour.

Les huiles essentielles sont parfaitement indiquées pour la sciatique par exemple. L’huile essentielle de menthe poivrée et de girofle, conjuguées à l’huile essentielle de lavande pour apaiser le système nerveux, a des vertus anti-inflammatoires. Il faut les diluer dans de l’huile d’arnica ou d’amande douce et appliquer le mélange en massage.

Ces traitements n’exonèrent pas d’une visite chez le médecin. Consulter un orthopédiste à Montréal vous permettra de traiter la cause de la douleur, par exemple trouver un traitement de fond efficace contre l’arthrose ou, selon l’évolution, envisager la chirurgie.

Les gestes de prévention

La meilleure des préventions est l’hygiène de vie : une alimentation saine enrichie en antioxydants, une activité sportive adaptée, une bonne literie.

La musculation du dos est essentielle dans la mesure où elle évite l’usure précoce des cartilages. Des activités comme le yoga ou le stretching contribuent à la relaxation. Enfin, le surpoids est un facteur aggravant pour toutes les articulations.