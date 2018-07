Texte commandité

Comment mieux gérer une fin de mois difficile ?

Que vous ayez un faible salaire ou non, il peut toujours arriver qu’une fin de mois soit un peu plus difficile que prévue. Une rentrée d’argent en moins, une grosse dépense imprévue… Ces situations peuvent rapidement vous mettre dans l’embarras. Et pourtant, vous devez quand même assumer vos dépenses courantes… Dès lors, comment mieux gérer une fin de mois difficile ? On vous dit tout !

Serrez-vous la ceinture

D’abord, si vous devez faire face à une fin de mois difficile, il faudra sûrement vous serrer un peu la ceinture jusqu’au mois suivant. Cela implique de faire quelques concessions pour réduire vos dépenses. Étudiez donc votre budget, vous trouverez certainement plusieurs dépenses non indispensables dont vous pourrez facilement vous passer (au moins provisoirement).

Jusqu’à ce que vos finances vous le permettent à nouveau, supprimez les sorties payantes (magasinage, restaurant, cinéma, etc.) et préférez les activités gratuites (sport dans le parc, balade en forêt, soirée télé, etc.).

Trouvez une nouvelle entrée d’argent

Le pendant de la réduction de vos dépenses est évidemment l’augmentation de vos recettes. Pour cela, vous pouvez trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent. Ainsi, vous surmonterez plus facilement votre fin de mois difficile.

Voici quelques idées :

Vendez vos anciennes affaires sur internet, auprès de vos amis ou même lors d’un vide-grenier.

Pensez à demander un prêt rapide en ligne si vous devez payer une importante somme d’argent d’un coup.

Proposez vos services contre rémunération : peinture de clôture, cours de langue, babysitting, cours de piano, etc. Voyez selon vos compétences et vos préférences.

Achetez plus intelligemment

Enfin, vous pouvez tout à fait réduire vos dépenses sans pour autant vous priver. L’idée est d’acheter plus intelligemment. Bien sûr, achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Afin d’éviter les gâchis, rédigez une liste de courses avant d’aller au supermarché. Cela vous fera aussi gagner du temps.

Pour faire de meilleures affaires, regarder les prix unitaires : les gros lots sont souvent bien plus intéressants financièrement. En plus, vous aurez du stock pour longtemps ! Et préférez les produits bruts, peu transformés ; ils sont bien moins chers que les aliments transformés… Et meilleurs pour la santé.

Afin d’éviter au maximum les fins de mois difficiles, le mieux reste de mettre suffisamment d’argent de côté. De cette façon, vous pourrez utiliser une partie de votre épargne pour couvrir vos dépenses.