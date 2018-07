Comment lutter contre l’obsolescence programmée ?

Texte commandité

Les appareils que nous achetons sont le plus souvent programmés pour ne pas durer, mais ce n’est pas tout. Que dire de l’obsolescence connectée ou marketing et de l’incompatibilité, des pièces détachées non disponibles ? Quelles solutions s’offrent donc à nous pour combattre notre insatiable société de consommation ?

Acheter durable

Avant de vous décider pour un appareil, cherchez la garantie du fabricant, il doit proposer un délai raisonnable de fonctionnalité, y compris s’il s’agit d’un achat d’occasion. En cas de défaillance, vous aurez un recours.

Choisissez des produits de qualité, comme la célèbre marque de sac à dos garantie 30 ans !

Entretenir

L’électroménager par exemple, s’entretient, comme les voitures.

La poussière n’endommagera pas le moteur de votre aspirateur si vous le nettoyez régulièrement.

Idem pour votre réfrigérateur : il consommera moins s’il bénéficie d’un nettoyage par semaine. Aspirez aussi le condensateur derrière, la poussière ralentit l’évacuation de la chaleur. Si le congélateur est intégré, pensez à le dégivrer.

Côté cafetière et fer à repasser, le calcaire est une cause fréquente de panne. Filtrez l’eau du robinet ou faites un détartrage régulier avec du vinaigre blanc.

Enlevez régulièrement les résidus coincés dans la porte de votre micro-onde, puis procéder à un nettoyage en profondeur avec du vinaigre blanc. Il durera plus longtemps.

Nettoyer le filtre de votre laveuse en démontant le cache, vous serez surpris d’y trouver toutes sortes de choses (pièces, objets…). Entretenez les joints et le bac à lessive.

Réparer

Au lieu de jeter votre appareil en panne, mieux vaut faire appel à un réparateur de frigo. Non seulement ça crée des emplois, mais les pièces et la main d’œuvre seront garanties 1 an. Et vous aurez un diagnostic objectif !

Apprendre à réparer soi-même

Avec internet, il est possible d’apprendre à réparer vous-même votre appareil : tutoriels ou même plateformes créées par certaines chaînes de magasins foisonnent. Vous pourrez vous procurer des pièces d’occasion chez un réparateur professionnel.

Changer de comportement

Ne cédez pas à l’obsolescence marketing ou effet de mode : un téléphone portable reste un téléphone portable. Savez-vous que plusieurs millions sont vendus chaque année alors que leur durée de vie est d’au moins cinq ans et que 90 % d’entre eux sont encore fonctionnels ? Vous pouvez réduire le gaspillage en consommant moins, en recyclant et en ne vous laissant pas tenter par l’attrait de la nouveauté. Préférez des produits de qualité ou d’occasion.

Face aux défis du développement durable, lutter contre l’obsolescence programmée est un acte de citoyenneté.