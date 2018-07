Louer ou acheter son réfrigérateur commercial?

Que vous veniez de démarrer votre entreprise de restauration ou que vous ayez simplement besoin de remplacer votre réfrigérateur commercial, vous devez vous demander ce qui sera le plus avantageux pour vous : la location de réfrigérateur ou l’achat. Voici quelques conseils pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

Pensez au budget

Vous devez d’abord vous demander quel est le budget que vous avez à consacrer à votre réfrigérateur commercial. Il est certain que l’achat d’une unité neuve vient avec un important coût de départ, surtout si vous venez de démarrer votre entreprise. Vous n’avez peut-être pas les moyens d’acheter neuf; dans ce cas, peut-être voudrez-vous opter pour la location de réfrigérateur.

Cette dernière comporte de nombreux avantages souvent sous-estimés des consommateurs. D’abord, vous diminuez les dépenses d’entretien ou de remplacement qui pourraient se présenter à vous, puisque celles-ci sont assumées par l’entreprise qui loue votre équipement. De plus, dans le cas où vous devriez composer avec un bris, une défectuosité ou une panne, c’est également l’entreprise qui s’occuperait de remplacer votre appareil défectueux. Dans le cas d’un achat, vous devez donc prévoir un budget pour la maintenance de votre réfrigérateur commercial.

Dans le cas où votre besoin s’avèrerait être temporaire, la location de réfrigérateur peut être un choix judicieux. C’est le cas, notamment, des entreprises qui ne sont ouvertes qu’une partie de l’année, comme les restaurants saisonniers, ou des dépanneurs et autres commerces qui offrent une variété de crèmes glacées, sucettes et popsicles et qui doivent augmenter leur espace de réfrigération ou de congélation durant certaines périodes. En revanche, si vous possédez votre entreprise depuis plusieurs années, que vous avez un bon budget ainsi qu’un roulement à l’année, sans doute l’achat de votre appareil pourrait-il s’avérer une option intéressante.

L’espace et l’efficacité

En fonction de votre commerce, vous n’opterez sans doute pas pour le même type de réfrigérateur commercial. Il est clair qu’un camion de rue, qu’un petit dépanneur et qu’une cafétéria d’une grande entreprise n’ont pas les mêmes besoins! Pour cette raison, vous devez considérer dans votre décision l’espace que vous avez à consacrer à votre appareil et le type d’aliments qui vous voudrez y conserver.

Le prix à l’achat ou à la location de votre réfrigérateur commercial variera donc en fonction de son efficacité énergétique, de sa qualité, ainsi que des coûts d’entretien subséquents. La location de réfrigérateur vous assure une certaine qualité de votre équipement ainsi qu’un bon service à la clientèle, mais elle entraînera, à long terme, des coûts supplémentaires.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi opter pour la location de votre équipement, puis ensuite acheter un réfrigérateur après avoir mieux évalué vos besoins! Enfin, n’hésitez pas à vous informer auprès d’une entreprise spécialisée qui saura vous guider dans votre choix final.