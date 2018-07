La médecine sportive pour améliorer vos performances

Qu’est-ce que la médecine sportive?

On entend souvent que l’activité physique est bonne pour la santé et qu’il est important de bien manger et de s’entraîner régulièrement afin d’avoir une meilleure hygiène de vie. Or, contrairement aux idées reçues, s’entraîner de manière soutenue peut provoquer de nombreux problèmes de santé, affectant ainsi les performances sportives et entraînant des coûts importants, surtout lorsque la pratique sportive s’accompagne d’entraînements réguliers ou de haut niveau.

C’est pourquoi il existe plusieurs cliniques sportives où on trouve des médecins spécialisés dans les aspects médicaux liés à la pratique d’un sport. Il s’agit de thérapeutes issus de domaines variés (chirurgiens, urgentologues, pédiatres, orthopédistes, omnipraticiens, etc.) qui choisissent de se spécialiser dans le traitement de patients sportifs. Ces praticiens, que l’on appelle médecins du sport, ont suivi une formation spécialisée et sont donc habilités à prodiguer les soins appropriés aux sportifs.

En fonction de l’âge, de l’état de santé, du sport pratiqué et du niveau de pratique du patient, la médecine sportive analyse et promeut de bonnes habitudes sportives. Elle permet également de sélectionner les candidats les plus susceptibles de devenir de bons sportifs d’endurance (ceux-ci sont en effet réputés avoir des cœurs à battements très lents).

Quand consulter un médecin du sport?

La médecine sportive s’adresse à l’ensemble de la population, peu importe le niveau de sport pratiqué. Ainsi, elle concerne autant les sportifs « du dimanche » que les athlètes de haut niveau : toute la population active risque de souffrir de certaines pathologies liées à la pratique régulière d’une activité sportive. Cependant, les athlètes de haut niveau, s’ils développent les mêmes problèmes que le reste de la population, doivent composer avec un plus haut taux de récidive et des pathologies parfois plus graves.

On se rendra donc dans une clinique sportive si on souffre de problèmes musculaires et articulaires liés à la pratique d’un sport, ou pour des entorses, des tendinites, des commotions cérébrales et même pour des problèmes de santé mentale. Ainsi, la dépression, l’angoisse, l’anxiété, les troubles du comportement alimentaire tels que l’anorexie ou la boulimie, le dopage, la dépendance au sport (bigorexie), le surentraînement, l’alcoolisme et l’obésité athlétique font partie des maladies traitées par les médecins sportifs. La médecine sportive s’intéresse ainsi à la physiologie, à la psychologie et à la biologie du sport : elle traite l’ensemble des problèmes physiques et psychiques qui affectent le corps d’un sportif.

En effet, les médecins du sport sont habilités à diagnostiquer et à traiter des problèmes survenus à la suite de la pratique d’un sport ou pouvant affecter les performances des sportifs. Ils peuvent également faire de la prévention afin d’éviter que ces problèmes n’apparaissent. Leur pratique inclut donc un volet pédagogique et une prise en charge des sportifs de haut niveau afin de prévenir leurs accidents et de traiter leurs traumatismes, en plus d’évaluer leurs entraînements.

Si vous êtes aux prises avec une pathologie qui affecte votre pratique sportive, il vous faut consulter un médecin sportif qui vous permettra de soulager vos douleurs et retrouver vos activités habituelles. Assurez-vous que votre dossier médical est à jour pour que votre médecin sportif ait accès à tous les documents nécessaires à l’évaluation de votre état.