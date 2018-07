Quelle est la différence entre les freins à tambour et les freins à disques?

Au cours des dernières années, les progrès de l’industrie de l’automobile ont fait en sorte que les systèmes de freinage se sont perfectionnés et ont évolué. Aujourd’hui, il les deux types de système de freinage les plus répandus sont les freins à tambour et à disques. Ceux-ci ont un rôle clé à jouer dans la sécurité de votre automobile. Par conséquent, faites vérifier régulièrement l’état de vos freins par votre garagiste. Lorsque vous avez l’impression que votre pédale ne répond plus de la même manière lorsque vous freinez (pédale molle, dure, longue ou donne des coups), il est sans doute temps de vous rendre au garage.

Si vous devez remplacer les freins de votre véhicule, prenez le temps de vous renseigner sur les deux systèmes de freinage disponibles. Voici une brève explication des différences entre ces deux systèmes.

Les freins à tambour

Le frein à tambour est constitué d’une sorte de cloche appelée tambour, dans laquelle il y a deux chaussures, un piston et des ressorts. Lorsque le conducteur freine, il actionne les chaussures qui effectuent une pression sur le tambour, laquelle permet d’arrêter votre véhicule.

Ce système est un peu moins performant que les freins à disques et, pour cette raison, il est surtout utilisé sur les roues arrière des voitures. Avec le temps, on a compris que ce type de freinage manque de résistance à l’échauffement et présente des risques de blocage de roues qui peuvent s’avérer dangereux lors de la conduite de votre véhicule. C’est pourquoi aujourd’hui, la plupart des automobiles possèdent un système de freinage à disques ou une combinaison des deux types de systèmes. Malgré tout, ils sont encore installés sur plusieurs voitures.

Un avantage indéniable de cette option est son prix nettement moins élevé. Malheureusement, il est contrebalancé par le fait que lorsqu’on veut changer ces freins, il faut remplacer le dispositif au complet. Il est donc plus complexe de les remplacer.

Les freins à disques

On l’aura compris, ce type de système de freinage est installé sur la majorité des véhicules. Il est prisé pour sa durée de vie plus grande, pour la qualité et la puissance de freinage qu’il procure ainsi que pour son aspect plus sécuritaire. On le retrouve surtout sur les roues avant des automobiles, puisque ce sont eux qui sont davantage utilisés lorsque vous freinez.

Ce système est composé d’un disque de frein, de plaquettes et d’un étrier, et ne nécessite pas d’être remplacé en entier. On peut ainsi changer les plaquettes seulement (la partie qui s’use le plus rapidement), et faire vérifier en même temps l’état du disque de frein. Idéalement, on fera ce contrôle tous les 20 000 km. Les véhicules les plus récents sont généralement équipés d’un voyant qui s’allumera dans votre tableau de bord pour vous aviser lorsque vos plaquettes sont trop usées. Vous pouvez aussi vérifier le niveau du liquide de frein : s’il y en a peu, il s’agit d’un signe d’usure.