Abris de jardin : tendances 2018

Depuis quelques années, on assiste à un important retour à la nature, au ressourcement personnel et au DIY (do it yourself). On aspire de plus en plus à trouver un équilibre entre carrière et vie privée qui se manifeste par un désir de prendre soin de soi et par un intérêt accru pour l’environnement. Ces tendances se retrouvent partout, y compris dans notre cour arrière! En effet, il existe aujourd’hui une panoplie de choix de modèles et de styles de cabanons de jardin. Pour vous aider à mieux vous y retrouver, voici un bref tour d’horizon des abris de jardin tendance en 2018!

Allier les aspects pratique et esthétique

Bien que les raisons qui motivent la construction d’un abri de jardin sont surtout pratiques, il ne faut pas y sacrifier l’aspect esthétique de votre nouvel espace. Celui-ci se retrouvera en effet dans votre cour arrière et vous le verrez sans doute chaque jour. Pourquoi ne pas allier alors les aspects pratique et esthétique?

En ce moment, on craque pour l’aspect rustique et intemporel du bois. Ce matériau résistant est un isolant naturel qui possède énormément de charme. On optera ainsi pour un cabanon de jardin en bois rond ou pour un parement en rondins de bois qui apportera énormément de charme à votre cour arrière, en plus de se fondre avec élégance dans votre décor naturel.

Même si vous optez pour du métal ou du plastique, il est possible de créer un espace charmant qui ne jurera pas avec votre maison ou votre jardin. Ainsi, on privilégiera le look industriel, très tendance en ce moment, ou alors on optera pour un design contemporain, avec un toit plat, des lignes épurées et des rangements modulables.

Si vous souhaitez mettre la nature à l’honneur, n’hésitez pas à ajouter des plantes grimpantes ou une décoration écologique à votre abri de jardin. Aujourd’hui, nous sommes loin des cabanons délabrés où les outils de jardinage s’accumulent pêle-mêle! La tendance est aux espaces épurés et bien rangés.

L’ambiance avant tout

Lorsque vous choisirez votre abri de jardin, pensez à l’ambiance que vous souhaitez créer. Pour concevoir un espace chaleureux, doux, calme, pensez à ajouter plusieurs éléments décoratifs tels que des objets, du macramé, des plantes, des fleurs ou des guirlandes. Inspirez-vous de ce qui se trouve sur Internet et pensez à bricoler vous-même la décoration de votre cabanon. Pensez recyclage et respect de l’environnement.

Votre espace de rangement n’a pas nécessairement à ne remplir que ce rôle; il peut également faire office de solarium ou de pièce dédiée à la relaxation ou aux repas. Au lieu d’ajouter une annexe à votre maison, vous pouvez ainsi opter pour un ajout à votre abri de jardin qui vous apportera poésie, confort et détente. Certains installeront ainsi leur bureau au fond de leur cour arrière pour plus d’inspiration et de calme. Peut-être préférerez-vous y ajouter une petite serre en verre pour protéger vos plantes des aléas de la nature; une alternative prisée des jardiniers en herbe!

Les couleurs vives telles que le rouge, le vert ou le bleu égayeront beaucoup votre cour arrière. N’hésitez donc pas à peinturer votre cabanon de jardin pour lui donner une touche estivale!