Les avantages d’opter pour des électroménagers usagés

Votre vieux réfrigérateur accumule énormément de givre, votre laveuse mène un train d’enfer chaque fois que vous partez une brassée ou votre climatiseur fait des bruits anormaux? Avez-vous envisagé la possibilité de vous procurer un électroménager usagé plutôt qu’un appareil neuf? Il y a effectivement de nombreux avantages à opter pour des électroménagers ayant quelques années derrière la cravate. Informez-vous auprès d’un magasin d’électroménagers usagés.

Penser à l’environnement

On pourrait croire que le meilleur rendement énergétique des appareils électroménagers neufs en fait un meilleur choix écoresponsable que des appareils usagés. Or, tout dépendant du modèle que vous choisissez d’acheter, votre électroménager usagé pourrait s’avérer être un choix plus judicieux pour la protection de l’environnement.

En effet, à moins que le modèle qui vous intéresse soit très âgé, les appareils qui n’ont que quelques années possèdent la même technologie que ceux qui viennent de sortir sur le marché. Si votre appareil n’est pas très âgé, est en bonne condition et est certifié « Energy Star », vous obtiendrez le même rendement qu’un nouvel électroménager.

La certification « Energy Star » est en fait un bon indicateur de la consommation énergétique réduite de votre appareil : il s’agit d’un symbole identifiant les produits canadiens écoénergétiques. Que votre électroménager soit neuf ou usagé n’y change rien : ces appareils consomment moins d’énergie et d’eau, ce qui signifie que votre facture d’électricité mensuelle sera moins élevée, mais aussi qu’ils produisent moins de gaz à effet de serre. La marque Energy Star est donc un important indicateur à prendre en compte dans votre décision.

En optant pour un appareil usagé, vous l’empêchez de terminer sa vie dans un dépotoir et vous prévenez la production d’un autre électroménager. En effet, la production de ces engins demande énormément d’énergie! Votre appareil usagé, lui, ne nécessite que le transport d’un lieu à l’autre.

L’utilisation et la diminution des coûts

Lorsque vous magasinez votre appareil, réfléchissez aux coûts que celui-ci engendrera une fois que vous l’aurez acheté. Il peut être tentant de ne voir que le coût d’achat moindre de l’appareil usagé, mais vous devez tenir compte de votre utilisation personnelle. Il ne sert à rien d’acheter un électroménager trop gros pour vos besoins; cela ne ferait qu’augmenter vos dépenses énergétiques et monétaires. Or, la principale motivation derrière le choix d’un appareil usagé est la diminution de ces deux aspects!

Certaines périodes de l’année sont plus propices à l’achat d’électroménagers usagés. C’est notamment le cas au début de l’été, lors de la période des déménagements et lorsque les gens achètent une maison. Plusieurs personnes se débarrassent de leurs vieux réfrigérateurs, laveuses, sécheuses et autres appareils encore en bon état. Notez que les appareils qui ne nécessitent pas beaucoup d’entretien et qui consomment moins d’énergie risquent moins de nécessiter la visite d’un réparateur d’électroménagers. Les appareils qui sont exposés dans les magasins et qui n’ont jamais servi sont également un bon choix.

Rendez-vous dès aujourd’hui dans des magasins spécialisés qui vous proposeront une sélection d’électroménagers usagés fonctionnels.