Une soirée haute en couleurs et remplie d’action au DERBY DE DÉMOLITION de Sainte-Brigide d’Iberville

Le samedi 2 juillet dernier le DERBY DE DÉMOLITION de Sainte-Brigide d’Iberville a offert une soirée haute en couleurs et remplie d’action aux quelques 1100 spectateurs présents sur le site . Les quarante voitures inscrites ont, en effet, offert tout un spectacle de tôles froissées, de voitures empilées et de panaches de fumée. La classe des femmes fût menée de façon particulièrement enlevante, et ce, dès les premières secondes. La nouvelle classe au programme, les 6 cylindres en équipe donna le ton à la thématique de la nouveauté amenée par le comité du Festival de Compétitions Western de Ste-Brigide, promoteur de l’événement.

Plus en détails, le premier « hit » fut remporté par Jimmy Casavant à qui Éric Gibson jr, jeune pilote prometteur de Granby a fait une chaude lutte. C’est Samuel Dion McDuff (région de Granby) qui a eu le privilège d’agiter le drapeau damé pour la seconde épreuve, alors que la troisième course a été remportée par Martin Favreau. Nancy Plante de Roxton Falls a encore cette année glané une belle victoire, alors que Cynthia Larose et Chantal Giguère (Sainte-Brigide d’Iberville) ont terminé respectivement première et 2e lors de la classe des femmes. En ronde finale, la première place revint à Jimmy Casavant de Roxton Falls, la seconde à Dany Casavant la 3e à Mathieu Dubé d’Iberville. La classe spéciale de 6 cylindres en équipe, une première au Québec, a couronné Jimmy et Dany Casavant de Roxton Falls, après une spectaculaire performance.

Parlant de spectaculaire, le Festival était déterminé à en mettre plein la vue au public et à miser sur la nouveauté; après la présentation d’une classe en équipe, du jamais vu, les spectateurs ont eu droit à un magnifique feu d’artifice, aux abords même de l’arène de compétitions!

Après le bruit des moteurs, le vrombissement des sabots suivra! En effet, le week-end prochain, Sainte-Brigide vibrera de nouveau au rythme des foulées des chevaux cette fois. Le désormais traditionnel (et très couru!) Baril 5D se tiendra les 16, 17 et 18 juillet, au Parc Daniel Hébert de Sainte-Brigide. Près de 250 chevaux sont attendus pour l’occasion. Au programme : courses de barils, slalom, tour de ring, et autres épreuves spectaculaires de vitesse et d’habileté en équitation western. Le samedi vers 18h, les spectateurs auront loisir de commander leur repas St-Hubert qui leur sera livré dans les estrades, et suivra le très attendu Baril 5D, épreuve offrant 5000$ ajouté en bourses aux gagnants. Le vendredi soir l’accès est gratuit pour les spectateurs, et le samedi et dimanche, le tarif d’entrée n’est que de 10$/adulte, les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte étant admis gratuitement.