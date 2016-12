Entraînement spécifique pour coureurs à Chambly

Le club de course Kin-Option débute ses inscriptions pour sa 3è édition de son club à Chambly. Nouveauté pour cette édition hivernale : les entraînements auront lieu en gymnase. Ce type d'entraînement aidera les coureurs et coureuses à améliorer leur pratique de course à pied en vue de leur objectif principal de course en 2017. Lors de ces entraînements spécifiques, du renforcement musculaire, des exercices de relâchement musculaire et des éducatifs y seront pratiqués. L'encadrement des professionnels et l'entraînement en groupe vont aider les participants à persévérer dans leur remise en forme ou dans l'amélioration de leur condition physique et performance en course à pied.

La session sera d'une durée de 11 semaines et débutera le 18 janvier 2017 à l'école Sainte

Marie. Les séances auront lieu le mercredi soir de 19h à 20h et elles s'adressent à tous les

niveaux. Chaque participant recevra un programme de course et des exercices de renforcement musculaire pour ces 11 semaines d'entraînement. Une analyse de la technique de course aura lieu lors de la première séance. Le coût pour cette session est 140$ + taxes. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Kin-Option afin d'avoir plus d'informations ou pour s'inscrire.

Kin-Option a pour mission d'améliorer la qualité de vie des gens en utilisant la course à pied

comme sport de prédilection. L'entreprise offre un encadrement professionnel, sécuritaire et

stimulant visant l'atteinte des objectifs de performance et de santé de ses clients.