Le Trifort se fait remarquer au Pentathlon des neiges de Québec

Le club de triathlon Trifort s’est illustré de belle façon aux différents événements du ​Pentathlon des neiges​, qui avait lieu à Québec, du 24 février au 5 mars. Lors du premier week-end, le triathlon d’hiver était à l’honneur. Une dizaine d’athlètes du club étaient alignés sur la ligne de départ de cet événement qui regroupe des épreuves de course de raquette, de patin de vitesse et de ski de fond.

Une forte présence du Trifort au Pentathlon des neiges de Québec se conclut avec une douzaine de médailles aux épreuves de Triathlon et de Pentathlon qui se déroulaient au cours des deux derniers week-ends.



Le week-end suivant, c'était au tour du pentathlon. Cette fois-ci, le Trifort était représenté par une douzaine de ses athlètes. C’est par un froid sibérien et de forts vents que les Triforts ont enchaîné vélo, course à pied, ski de fond, patin de vitesse et raquettes, soit en solo ou en équipe de deux.



En plus d’être le club avec le plus de représentants au départ des différentes épreuves, les Triforts ont également été fortement présents sur les marches des podiums dans plusieurs catégories.



«La qualité de l'organisation de l'événement et la puissance de notre esprit d'équipe nous ont «presque» fait oublier le froid brutal !» constate Vincent Fortin, un des entraîneurs du Trifort qui participait à l'événement.