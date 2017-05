Début de saison du Club de pétanque Les forts de Chambly

Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie et le conseiller municipal, monsieur Serge Gélinas, prenaient part au lancement de la saison du Club de pétanque Les forts de Chambly, le 9 mai dernier, au parc de la Commune. La présidente du Club, madame Christiane Nadon, a profité de leur présence pour souligner l’implication et le soutien de la Ville dans leurs activités.

Situé à proximité du Lieu historique national du Fort-Chambly dans le parc de la Commune, le Club de pétanque Les forts de Chambly propose un terrain composé de 21 allées, équipé d’un réseau d’éclairage DEL.

Regroupant plus de 150 hommes et femmes, pour la plupart retraités, le Club propose deux sorties par semaine, en plus de tournois organisés tout au long de la saison. Construit en 2014, ce terrain fait le bonheur des membres et des nombreux visiteurs adeptes de ce sport.

La pétanque est un sport de stratégie, de compétition, de divertissement et d’équipe qui peut être pratiqué par tout le monde. Les joueurs de tous niveaux sont invités à s’inscrire comme membre, afin de privilégier de rabais, notamment lors d’une participation aux tournois. Il suffit de téléphoner au 514 889-1370 ou simplement vous rendre sur place.