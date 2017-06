Partez à la découverte de Chambly en vélo triporteur !

Le programme Vélo-Cité, un service de balades récréotouristiques en vélo triporteur, sera de retour pour la période estivale à compter du samedi 3 juin.

Ce service est offert gratuitement pour les personnes de 60 ans et plus ou à mobilité réduite, résidant à Chambly (preuve de résidence obligatoire). Les résidants de moins de 60 ans peuvent profiter de ce service au coût de 10 $ par personne et les non-résidants au coût de 20 $ par personne. Guidée par un accompagnateur, la balade d’une heure permettra aux utilisateurs de partir à la découverte du secteur du Vieux-Chambly. Profitez du moment pour redécouvrir l’histoire de Chambly, en parcourant le circuit patrimonial avec un audioguide.

Les premières balades débuteront la fin de semaine du 3 et 4 juin, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service sera ensuite offert aux résidants 7 jours sur 7, à compter du samedi 10 juin, de 9 h 30 à 16 h 30. Il est à noter que les non-résidants pourront utiliser ce service les fins de semaine seulement.

Réservation

Il est nécessaire de réserver 24 heures à l’avance en indiquant l’adresse à laquelle l’accompagnateur doit aller vous chercher.

En semaine, du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 17 h 30, et le vendredi, de 8 h à 12 h, réservez votre place en téléphonant au Service loisirs et culture au 450 658-1778. Le bureau Accueil Chambly prendra les réservations de fin de semaine à compter du vendredi, de 12 h à 18 h et le samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, au 450 658-0321. Les réservations peuvent être faites directement auprès d’un accompagnateur, pour un maximum de deux personnes.

Il est à noter que les balades ne sont en aucun cas un service de taxi et que pour cette raison les pourboires seront refusés.