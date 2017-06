Sainte Catherine donne rendez-vous aux Chamblyens pour la Course des 7!

Il fera beau à Sainte-Catherine la fin de semaine prochaine! Petits et grands Chamblyens sont conviés à se joindre à leurs concitoyens déjà inscrits à la Course des 7 pour représenter leur ville.

Un incontournable de la Montérégie, la Course des 7 aura lieu le dimanche 11 juin de 8 h à 13 h au parc Fleur-de-Lys. Cette course familiale, professionnellement chronométrée, propose plusieurs tracés à partir de 7 $ et des activités et animations variées sur le site, comme des jeux gonflables, une glissade d’eau géante et une fête d’après course toute en musique.

Les enfants pourront se dépasser en bravant une course ou une marche de 1 km ou de 2 km. Profitez-en pour courir à leurs côtés et leur faire découvrir les plaisirs de l’activité physique, de la compétition amicale et du plein air. Des tracés de 7, 14 et 21 km sont aussi offerts aux coureurs plus aguerris. Près de 1 200 coureurs relèveront ainsi le défi de la Course des 7 sur un magnifique parcours bordant notamment la Voie maritime du Saint-Laurent.

En famille ou entre amis, la Ville de Sainte-Catherine invite tous les amoureux de sports et de divertissement à chausser leurs souliers de course pour du plaisir garanti! Inscrivez-vous d’ici le samedi 10 juin à midi.

Information et inscription : ville.sainte-catherine.qc.ca/course7 ou 450 631-0590, poste 5210