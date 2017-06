Démocratie Chambly s'engage à consulter et investir dans un nouveau planchodrome

L'équipe de Démocratie Chambly s’engage à former un comité de jeunes et de citoyens pour travailler à l’élaboration d’un tout nouveau planchodrome à Chambly, en remplacement de celui situé à l’arrière de l’école secondaire.

Selon Steeves Demers, chef de Démocratie Chambly, « le planchodrome actuel est désuet, ne convient plus aux besoins de nos jeunes et se détériore rapidement. À plusieurs égards, certains le juge même peu sécuritaire. C’est pour ces raisons qu'il nous apparait urgent d’annoncer que dès le début de novembre, nous amorcerons les consultations et les démarches qui conduiront à la construction d’un parc moderne correspondant à ce que souhaitent nos planchistes".

En mai 2016, une vingtaine de jeunes avait manifesté leur désir que la Ville de Chambly se dote de nouvelles installations pour les planchistes au parc des Patriotes, lors d’un rassemblement. La ville de Chambly indiquait qu’un tel projet n’était pas dans les plans de la Ville et qu’une priorisation avait du être faite.

« Alors que les villes de Granby, Boisbriand, Saint-Bruno, Salaberry-de-Valleyfield et Repentigny notamment, possèdent de nouvelles installations, nos jeunes planchistes doivent se contenter d’un parc vétuste ou opter pour aller pratiquer leur sport ailleurs. Nos adolescents méritent aussi que nous investissions dans des infrastructures qui leur permettront de se réunir, d'avoir du plaisir et de se dépasser » affirme M. Demers.

« Afin de ne pas retarder indûment le projet, j'invite le conseil municipal de Chambly à mettre sur pied sans plus tarder un comité permettant d'écouter les jeunes et de consacrer les sommes nécessaires pour qu’un nouveau planchodrome puisse voir le jour à l'été 2018. S'ils ne le font pas, nous, nous le ferons dès le lendemain de l'élection », de conclure M. Demers.