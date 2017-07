Le 24 septembre, courons pour nos clubs sportifs!

C’est officiel! L’édition 2017 de la Course du député Jean-François Roberge est lancée! L’événement, organisé à chaque année par le député de Chambly et qui a remis plus de 21 000$ à la communauté depuis sa première édition, aura lieu le 24 septembre prochain au profit des clubs sportifs de la circonscription.



Entouré des partenaires de l’événement et des responsables de plusieurs clubs sportifs de la région, le député Roberge en a officiellement fait l’annonce en conférence de presse le 11 juillet dernier. «La pratique du sport est enrichissante à beaucoup de points de vue pour nos jeunes. Elle favorise leur santé, leurs apprentissages et leur développement global. Pourtant, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent en supporter les coûts. Je veux contribuer à soutenir les familles d’ici en rendant la pratique du sport plus accessible».



À l’heure actuelle, les clubs sportifs bénéficiaires de l’événement sont le club de soccer l’Arsenal de Chambly (comprenant les associations de soccer carignanoise, de Richelieu-Bonsecour et de Saint-Mathias), le club de ringuette les Intrépides, le club de patinage artistique de Chambly, le club Trifort de Chambly, le club de gymnastique Gymbly, le club de football les Barons de Saint-Bruno, l'Association de Baseball Amateur de Chambly et l’Association de hockey-mineur de Chambly. D’autres organisations pourraient également se joindre à l’événement dans les prochaines semaines.



Après deux éditions à Richelieu, la Course fera son retour dans les rues de Chambly en 2017. Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, invite les citoyens à participer à la Course du député qui encourage l’activité physique tout en soutenant le sport amateur. « Notre Ville soutient de tels événements. Cette initiative s’inscrit dans notre ligne de conduite soit d’investir auprès de la jeunesse. Nous avons même mis en place des bourses d’aide à l’excellence pour encourager les jeunes à poursuivre leurs passions », explique monsieur Lavoie. Autre nouveauté cette année : une zone tout en couleurs! En effet, une portion optionnelle du parcours permettra aux coureurs qui le désirent d’être aspergés de jets colorés en fin de course.



Encore cette année, la Course pourra compter sur l’expertise du Trifort de Chambly afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. «La mission de Trifort est de faire la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie. La cause soutenue cette année va directement dans cette voie. C’est un plaisir pour nous d’être partenaires de l’événement», affirme son président Éric Boulanger.



Trois départs seront offerts, soit le 1km – Marche (9h00) le 1km – Course (9h30) et le 5km – Course (10h00). Les inscriptions débuteront le 20 juillet, via le site de l’événement (www.coursejfr.com).