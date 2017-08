Le corps de cadets de Chambly se joint à la fête!

Le député de Chambly Jean-François Roberge est très heureux d’annoncer que le corps de cadets 2793 Chambly se joint à l’édition 2017 de la Course du député Jean-François Roberge. Après l’Association de soccer de Marieville plus tôt cet été, les cadets deviennent le treizième organisme à bénéficier de l’événement, qui récoltera cette année des fonds pour les clubs sportifs de la région.



Le corps de cadets de Chambly, rappelle M. Roberge, a lui-même plusieurs clubs sportifs, notamment des équipes de course et de touch-football.



Par ailleurs, le corps de cadets de Chambly a confirmé qu’il fournira cette année encore des bénévoles qui aideront au bon déroulement de l’activité. «Le corps de cadets de Chambly est une institution très respectée à Chambly. Les cadets sont impliqués partout dans notre communauté. Je suis très heureux de les voir se joindre à nous pour l’événement!», se réjouit M. Roberge.



La Course du député se tiendra le 24 septembre prochain au Parc de la Commune, à Chambly. Trois départs seront offerts, soit le 1km – Marche (9h00) le 1km – Course (9h30) et le 5km – Course (10h00). Nouvelle cette année, la Zone Tout en couleurs Chambly Honda permettra aux coureurs qui le désirent d’être aspergés de couleurs en fin de course, un peu sur le modèle des fameuses courses Color Run. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, consultez le www.coursejfr.com.